القصرين: وفاة التلميذة هويدة بعد سقوطها من عربة نقل العاملات
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18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
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17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
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17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
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في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.المزيد >>
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القصرين: وفاة التلميذة هويدة بعد سقوطها من عربة نقل العاملات
توفيت اليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالمستشفى الجامعي بصفاقس التلميذة هويدة حاجي البالغة من العمر 18 سنة، وذلك بعدما سقطت من العربة التي تنوي نقلها صحبة عدد من النسوة من معتمدية حاسي الفريد بالقصرين إلى قفصة بغاية جني الزيتون ومساعدة والدتها خاصة وأن هويدة يتيمة الأب.
وحسب ما أوردته "شمس اف ام" ، فإن أسباب الوفاة كانت نتيجة نزيف داخلي في الرأس
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
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الشروق اون لاين – منير الزوابي: اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت...المزيد >>
القصرين: وفاة التلميذة هويدة بعد سقوطها من عربة نقل العاملات
توفيت اليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالمستشفى الجامعي بصفاقس التلميذة هويدة حاجي البالغة من العمر 18 سنة، وذلك بعدما سقطت من العربة التي تنوي نقلها صحبة عدد من النسوة من معتمدية حاسي الفريد بالقصرين إلى قفصة بغاية جني الزيتون ومساعدة والدتها خاصة وأن هويدة يتيمة الأب.
وحسب ما أوردته "شمس اف ام" ، فإن أسباب الوفاة كانت نتيجة نزيف داخلي في الرأس
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...المزيد >>
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018 السّاعة 20:01
الشروق اون لاين – منير الزوابي: اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت...المزيد >>
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
-
16:48ماذا في لقاء السبسي والغنوشي؟
01 فيفري 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايالسلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.المزيد >>
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