القصرين: وفاة التلميذة هويدة بعد سقوطها من عربة نقل العاملات

توفيت اليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالمستشفى الجامعي بصفاقس التلميذة هويدة حاجي البالغة من العمر 18 سنة، وذلك بعدما سقطت من العربة التي تنوي نقلها صحبة عدد من النسوة من معتمدية حاسي الفريد بالقصرين إلى قفصة بغاية جني الزيتون ومساعدة والدتها خاصة وأن هويدة يتيمة الأب.

وحسب ما أوردته "شمس اف ام" ، فإن أسباب الوفاة كانت نتيجة نزيف داخلي في الرأس