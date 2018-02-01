الاعلان عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017

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أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الخميس 1 فيفري 2018 بمقر الوزارة، بحضور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص ، عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017.
وتحصّلت على الجائزة السيدة جيهان العش، أستاذة جامعيّة بكلية العلوم بصفاقس متحصلة على الماجستير في بيولوجيا الجزئيّات والخلايا وحائزة على الدكتوراه في العلوم البيولوجيّة، وذلك لاستجابتها للمعايير التقييمية للجائزة ولمقوّمات الطرافة والتجديد من خلال تناول موضوع البحث لعديد الجوانب البيئيّة والفلاحية والعلميّة والصحيّة.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الجائزة، وقيمتها 10.000 دينار، تهدف إلى تشجيع الباحثات التونسيّات ودعم مسارهنّ العلمي، داعية إلى مزيد تعزيز التوعية بشأن نفاد المرأة إلى الاختصاصات البحثية والعلمية عن طريق تمكينها من الانتفاع بفرص متساوية مع الرجل فيما يخص المشاركة والاضطلاع بأدوار ريادية.
هذا وتم بالمناسبة تكريم رئيسات الجامعات والعميدات ومديرات معاهد التعليم العالي.
أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الخميس 1 فيفري 2018 بمقر الوزارة، بحضور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص ، عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017.
وتحصّلت على الجائزة السيدة جيهان العش، أستاذة جامعيّة بكلية العلوم بصفاقس متحصلة على الماجستير في بيولوجيا الجزئيّات والخلايا وحائزة على الدكتوراه في العلوم البيولوجيّة، وذلك لاستجابتها للمعايير التقييمية للجائزة ولمقوّمات الطرافة والتجديد من خلال تناول موضوع البحث لعديد الجوانب البيئيّة والفلاحية والعلميّة والصحيّة.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الجائزة، وقيمتها 10.000 دينار، تهدف إلى تشجيع الباحثات التونسيّات ودعم مسارهنّ العلمي، داعية إلى مزيد تعزيز التوعية بشأن نفاد المرأة إلى الاختصاصات البحثية والعلمية عن طريق تمكينها من الانتفاع بفرص متساوية مع الرجل فيما يخص المشاركة والاضطلاع بأدوار ريادية.
هذا وتم بالمناسبة تكريم رئيسات الجامعات والعميدات ومديرات معاهد التعليم العالي.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018