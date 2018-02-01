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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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الاعلان عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017
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الوطنية
الاعلان عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017
01 فيفري 2018 | 14:16

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الخميس 1 فيفري 2018 بمقر الوزارة، بحضور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص ، عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017.

وتحصّلت على الجائزة السيدة جيهان العش، أستاذة جامعيّة بكلية العلوم بصفاقس متحصلة على الماجستير في بيولوجيا الجزئيّات والخلايا وحائزة على الدكتوراه في العلوم البيولوجيّة، وذلك لاستجابتها للمعايير التقييمية للجائزة ولمقوّمات الطرافة والتجديد من خلال تناول موضوع البحث لعديد الجوانب البيئيّة والفلاحية والعلميّة والصحيّة.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الجائزة، وقيمتها 10.000 دينار، تهدف إلى تشجيع الباحثات التونسيّات ودعم مسارهنّ العلمي، داعية إلى مزيد تعزيز التوعية بشأن نفاد المرأة إلى الاختصاصات البحثية والعلمية عن طريق تمكينها من الانتفاع بفرص متساوية مع الرجل فيما يخص المشاركة والاضطلاع بأدوار ريادية.

هذا وتم بالمناسبة تكريم رئيسات الجامعات والعميدات ومديرات معاهد التعليم العالي.

 

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الوطنية
الاعلان عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017
01 فيفري 2018 | 14:16

أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، ، صباح اليوم الخميس 1 فيفري 2018 بمقر الوزارة، بحضور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص ، عن إسناد الجائزة الوطنيّة لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2017.

وتحصّلت على الجائزة السيدة جيهان العش، أستاذة جامعيّة بكلية العلوم بصفاقس متحصلة على الماجستير في بيولوجيا الجزئيّات والخلايا وحائزة على الدكتوراه في العلوم البيولوجيّة، وذلك لاستجابتها للمعايير التقييمية للجائزة ولمقوّمات الطرافة والتجديد من خلال تناول موضوع البحث لعديد الجوانب البيئيّة والفلاحية والعلميّة والصحيّة.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أنّ هذه الجائزة، وقيمتها 10.000 دينار، تهدف إلى تشجيع الباحثات التونسيّات ودعم مسارهنّ العلمي، داعية إلى مزيد تعزيز التوعية بشأن نفاد المرأة إلى الاختصاصات البحثية والعلمية عن طريق تمكينها من الانتفاع بفرص متساوية مع الرجل فيما يخص المشاركة والاضطلاع بأدوار ريادية.

هذا وتم بالمناسبة تكريم رئيسات الجامعات والعميدات ومديرات معاهد التعليم العالي.

 

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