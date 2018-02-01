القصرين: طفل يقتل شقيقته الرضيعة بسلاح صيد‎

قام طفل يبلغ من العمر 12 سنة بمنطقة مقْدودش من معتمدية القصرين الجنوبية اليوم الخميس بقتل أخته.

وحسب ما اوردته "موزاييك" فان الهالكة تبلغ من العمر سنتين قتلها شقيقها بسلاح صيد، وسيتم نقل جثة الرضيعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين من أجل معاينتها من قبل الطبيب في الشرعي .