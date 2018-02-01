وزير النقل يؤدي زيارة فجئية لمطار طبرقة الدولي

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : أدى صباح اليوم وزير النقل رضوان عيارة رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات خالد الشلي زيارة فجئية الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي للاطلاع على سير العمل في هذه المحطة الجوية.

و أكد الوزير على ضرورة تنشيط مطار طبرقة الدولي من خلال رحلات قارة خاصة في ظل الحركة السياحية الهامة التي تشهدها مدينتي طبرقة وعين دراهم .

ويذكر أن مطار طبرقة وعين دراهم الدولي و بعد سنوات من تواضع الرحلات الجوية المنتظمة رغم بنيته التحتية الراقية و المتطورة شهد خلال صائفة 2017 رحلات منتظمة أمنتها الخطوط الجوية التونسية انطلقت في 04 جويلية 2017 و تواصلت الى غاية 06 أوت 2017 و أمنت 34 سفرة بلغ خلالها عدد السياح المتوافدين عبر هذا المطار 335 راكب .