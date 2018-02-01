وزير النقل يؤدي زيارة فجئية لمطار طبرقة الدولي

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جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : أدى صباح اليوم وزير النقل رضوان عيارة رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات خالد الشلي زيارة فجئية الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي للاطلاع على سير العمل في هذه المحطة الجوية.
و أكد الوزير على ضرورة تنشيط مطار طبرقة الدولي من خلال رحلات قارة خاصة في ظل الحركة السياحية الهامة التي تشهدها مدينتي طبرقة وعين دراهم .
ويذكر أن مطار طبرقة وعين دراهم الدولي و بعد سنوات من تواضع الرحلات الجوية المنتظمة رغم بنيته التحتية الراقية و المتطورة شهد خلال صائفة 2017 رحلات منتظمة أمنتها الخطوط الجوية التونسية انطلقت في 04 جويلية 2017 و تواصلت الى غاية 06 أوت 2017 و أمنت 34 سفرة بلغ خلالها عدد السياح المتوافدين عبر هذا المطار 335 راكب .
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : أدى صباح اليوم وزير النقل رضوان عيارة رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات خالد الشلي زيارة فجئية الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي للاطلاع على سير العمل في هذه المحطة الجوية.
و أكد الوزير على ضرورة تنشيط مطار طبرقة الدولي من خلال رحلات قارة خاصة في ظل الحركة السياحية الهامة التي تشهدها مدينتي طبرقة وعين دراهم .
ويذكر أن مطار طبرقة وعين دراهم الدولي و بعد سنوات من تواضع الرحلات الجوية المنتظمة رغم بنيته التحتية الراقية و المتطورة شهد خلال صائفة 2017 رحلات منتظمة أمنتها الخطوط الجوية التونسية انطلقت في 04 جويلية 2017 و تواصلت الى غاية 06 أوت 2017 و أمنت 34 سفرة بلغ خلالها عدد السياح المتوافدين عبر هذا المطار 335 راكب .
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018