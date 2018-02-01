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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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وزير النقل يؤدي زيارة فجئية لمطار طبرقة الدولي
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الأولى
وزير النقل يؤدي زيارة فجئية لمطار طبرقة الدولي
01 فيفري 2018 | 14:00

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : أدى صباح اليوم وزير النقل رضوان عيارة رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات خالد الشلي زيارة فجئية الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي للاطلاع على سير العمل في هذه المحطة الجوية.

 و أكد الوزير على ضرورة تنشيط مطار طبرقة الدولي من خلال رحلات قارة خاصة في ظل الحركة السياحية الهامة التي تشهدها مدينتي طبرقة وعين دراهم .

ويذكر أن مطار طبرقة وعين دراهم الدولي و بعد سنوات من تواضع الرحلات الجوية المنتظمة رغم بنيته التحتية الراقية و المتطورة شهد خلال صائفة 2017 رحلات منتظمة أمنتها الخطوط الجوية التونسية انطلقت في 04 جويلية 2017 و تواصلت الى غاية 06 أوت 2017 و أمنت 34 سفرة بلغ خلالها عدد السياح المتوافدين عبر هذا المطار 335 راكب .

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وزير النقل يؤدي زيارة فجئية لمطار طبرقة الدولي
01 فيفري 2018 | 14:00

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : أدى صباح اليوم وزير النقل رضوان عيارة رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات خالد الشلي زيارة فجئية الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي للاطلاع على سير العمل في هذه المحطة الجوية.

 و أكد الوزير على ضرورة تنشيط مطار طبرقة الدولي من خلال رحلات قارة خاصة في ظل الحركة السياحية الهامة التي تشهدها مدينتي طبرقة وعين دراهم .

ويذكر أن مطار طبرقة وعين دراهم الدولي و بعد سنوات من تواضع الرحلات الجوية المنتظمة رغم بنيته التحتية الراقية و المتطورة شهد خلال صائفة 2017 رحلات منتظمة أمنتها الخطوط الجوية التونسية انطلقت في 04 جويلية 2017 و تواصلت الى غاية 06 أوت 2017 و أمنت 34 سفرة بلغ خلالها عدد السياح المتوافدين عبر هذا المطار 335 راكب .

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أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
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01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
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بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
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سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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