الحكومة تخصّص 33 مليون دينار لبرنامج تعديل منتوجات الحليب خلال سنة 2018

تعهدت وزارتا الفلاحة والتجارة، أمس الاربعاء 31 جانفي 2018، بتخصيص 33 مليون دينار لبرامج التعديل المعمول بها في منظومة الألبان التي شهدت نموا على مستوى التجفيف والتصدير خلال سنة 2017 مما تطلب مزيد تطويرها والمحافظة عليها.

وتتوزع برامج التعديل الى 20 مليون دينار موجهة لخزن الحليب (55 مليون لتر) وتوجيه 6 ملايين دينار لبرنامج تجفيف الحليب (20 مليون لتر من الحليب ما يعادل حوالي 1500 طن) و7 مليون دينار لبرنامج تصدير الحليب المعقم في ظل توقعات بتصدير 40 مليون لتر.

ويذكر ان الحكومة اقرت خلال سنة 2017 زيادة 60 مليما في سعر شراء لتر الحليب الطازج ليصل الى 766 مليما ومنحت لبرنامج دعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات/ لتر حليب مبرد ومصنع.

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