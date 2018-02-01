الحكومة تخصّص 33 مليون دينار لبرنامج تعديل منتوجات الحليب خلال سنة 2018

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تعهدت وزارتا الفلاحة والتجارة، أمس الاربعاء 31 جانفي 2018، بتخصيص 33 مليون دينار لبرامج التعديل المعمول بها في منظومة الألبان التي شهدت نموا على مستوى التجفيف والتصدير خلال سنة 2017 مما تطلب مزيد تطويرها والمحافظة عليها.
وتتوزع برامج التعديل الى 20 مليون دينار موجهة لخزن الحليب (55 مليون لتر) وتوجيه 6 ملايين دينار لبرنامج تجفيف الحليب (20 مليون لتر من الحليب ما يعادل حوالي 1500 طن) و7 مليون دينار لبرنامج تصدير الحليب المعقم في ظل توقعات بتصدير 40 مليون لتر.
ويذكر ان الحكومة اقرت خلال سنة 2017 زيادة 60 مليما في سعر شراء لتر الحليب الطازج ليصل الى 766 مليما ومنحت لبرنامج دعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات/ لتر حليب مبرد ومصنع.
تعهدت وزارتا الفلاحة والتجارة، أمس الاربعاء 31 جانفي 2018، بتخصيص 33 مليون دينار لبرامج التعديل المعمول بها في منظومة الألبان التي شهدت نموا على مستوى التجفيف والتصدير خلال سنة 2017 مما تطلب مزيد تطويرها والمحافظة عليها.
وتتوزع برامج التعديل الى 20 مليون دينار موجهة لخزن الحليب (55 مليون لتر) وتوجيه 6 ملايين دينار لبرنامج تجفيف الحليب (20 مليون لتر من الحليب ما يعادل حوالي 1500 طن) و7 مليون دينار لبرنامج تصدير الحليب المعقم في ظل توقعات بتصدير 40 مليون لتر.
ويذكر ان الحكومة اقرت خلال سنة 2017 زيادة 60 مليما في سعر شراء لتر الحليب الطازج ليصل الى 766 مليما ومنحت لبرنامج دعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات/ لتر حليب مبرد ومصنع.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018