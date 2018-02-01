في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.

فاطمة بن عبد الله الكرّاي

ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس(فيديو)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet