ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس(فيديو)
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ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس(فيديو)
وضع الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون ظهر اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء بالسيجومي بالعاصمة .
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وزار الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون متحف الذاكرة الوطنية بروضة الشهداء بالسيجومي الذي يؤرخ لتاريخ الحركة الوطنية وأهم مراحل معركة الإستقلال.
ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس(فيديو)
01 فيفري 2018 السّاعة 13:50
وضع الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون ظهر اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء بالسيجومي بالعاصمة...المزيد >>
ماكرون: مضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس في السنوات الخمس المقبلة
01 فيفري 2018 السّاعة 13:30
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ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"
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بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب الشعب
01 فيفري 2018 السّاعة 11:12
خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نوّاب الشعبالمزيد >>
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايالسلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.المزيد >>
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