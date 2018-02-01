خلال شهر جانفي .. ايقاف 165 فردا بين مهرّبين ومجتازين للحدود بطريقة غير قانونية

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افادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس انه في اطار التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التهريب والاتجار بالبشر على الحدود الجنوبية بالمناطق الحدودية العازلة، تمكنت مختلف الوحدات العسكرية خلال شهر جانفي 2018 من ايقاف 165 فردا بين مهربين ومجتازين للحدود بطريقة غير قانونية (من بينهم 17 من ليبيا و16 من اصول افريقية) وحجزت سلاح كلاشنكوف و11 خرطوشة تابعة له وبندقيتي صيد
كما حجزت 50 شاحنة و22 سيارة تهريب محملة ببضائع مختلفة تتجاوز قيمتها الجملية 16ر3 مليون دينار ويتمثل اهمها في 273 الف لتر من المحروقات
و168000 علبة سجائر و7896 علبة معسل .
افادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس انه في اطار التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التهريب والاتجار بالبشر على الحدود الجنوبية بالمناطق الحدودية العازلة، تمكنت مختلف الوحدات العسكرية خلال شهر جانفي 2018 من ايقاف 165 فردا بين مهربين ومجتازين للحدود بطريقة غير قانونية (من بينهم 17 من ليبيا و16 من اصول افريقية) وحجزت سلاح كلاشنكوف و11 خرطوشة تابعة له وبندقيتي صيد
كما حجزت 50 شاحنة و22 سيارة تهريب محملة ببضائع مختلفة تتجاوز قيمتها الجملية 16ر3 مليون دينار ويتمثل اهمها في 273 الف لتر من المحروقات
و168000 علبة سجائر و7896 علبة معسل .
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018