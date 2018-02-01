خلال شهر جانفي .. ايقاف 165 فردا بين مهرّبين ومجتازين للحدود بطريقة غير قانونية

افادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس انه في اطار التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التهريب والاتجار بالبشر على الحدود الجنوبية بالمناطق الحدودية العازلة، تمكنت مختلف الوحدات العسكرية خلال شهر جانفي 2018 من ايقاف 165 فردا بين مهربين ومجتازين للحدود بطريقة غير قانونية (من بينهم 17 من ليبيا و16 من اصول افريقية) وحجزت سلاح كلاشنكوف و11 خرطوشة تابعة له وبندقيتي صيد

كما حجزت 50 شاحنة و22 سيارة تهريب محملة ببضائع مختلفة تتجاوز قيمتها الجملية 16ر3 مليون دينار ويتمثل اهمها في 273 الف لتر من المحروقات

و168000 علبة سجائر و7896 علبة معسل .