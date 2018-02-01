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وزارتا الفلاحة والتجارة تقرران تسريع اسناد رخص توريد 5 الاف عجل قابل للتسمين
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الأولى
وزارتا الفلاحة والتجارة تقرران تسريع اسناد رخص توريد 5 الاف عجل قابل للتسمين
01 فيفري 2018 | 13:36

قررت وزارتا الفلاحة والتجارة أمس الأربعاء 31 جانفي 2018، الإسراع بإسناد التراخيص الخاصة بتوريد 5 آلاف عجل قابلة للتسمين مع تشديد الرقابة على نقل الحيوانات بالولايات الحدودية حفاظا على الثروة الحيوانية واستمرار منظومة الألبان التي مكنت من تجميع 892 مليون لتر خلال سنة 2017.

   وتعهدت الوزراتان، خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزير التجارة عمر الباهي، بإعداد منشور مشترك بين الوزارات المعنية لمحاربة ظاهرة تهريب الحيوانات خاصة الأبقار منها تطبيق قانون تربية الماشية عدد 95 لسنة 2005.

   وأوصت الجلسة بإعداد مخزون استراتيجي من الأعلاف الخشنة (قوالب الفصة وغيرها من الأعلاف) لمجابهة النقص الحاصل في الأعلاف نتيجة للظروف المناخية الصعبة الى جانب مراجعة كلفة الإنتاج بالنسبة للحلقات الأساسية للمنظومة (الإنتاج والتجميع والتصنيع).

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وزارتا الفلاحة والتجارة تقرران تسريع اسناد رخص توريد 5 الاف عجل قابل للتسمين
01 فيفري 2018 | 13:36

قررت وزارتا الفلاحة والتجارة أمس الأربعاء 31 جانفي 2018، الإسراع بإسناد التراخيص الخاصة بتوريد 5 آلاف عجل قابلة للتسمين مع تشديد الرقابة على نقل الحيوانات بالولايات الحدودية حفاظا على الثروة الحيوانية واستمرار منظومة الألبان التي مكنت من تجميع 892 مليون لتر خلال سنة 2017.

   وتعهدت الوزراتان، خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزير التجارة عمر الباهي، بإعداد منشور مشترك بين الوزارات المعنية لمحاربة ظاهرة تهريب الحيوانات خاصة الأبقار منها تطبيق قانون تربية الماشية عدد 95 لسنة 2005.

   وأوصت الجلسة بإعداد مخزون استراتيجي من الأعلاف الخشنة (قوالب الفصة وغيرها من الأعلاف) لمجابهة النقص الحاصل في الأعلاف نتيجة للظروف المناخية الصعبة الى جانب مراجعة كلفة الإنتاج بالنسبة للحلقات الأساسية للمنظومة (الإنتاج والتجميع والتصنيع).

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