وزارتا الفلاحة والتجارة تقرران تسريع اسناد رخص توريد 5 الاف عجل قابل للتسمين

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قررت وزارتا الفلاحة والتجارة أمس الأربعاء 31 جانفي 2018، الإسراع بإسناد التراخيص الخاصة بتوريد 5 آلاف عجل قابلة للتسمين مع تشديد الرقابة على نقل الحيوانات بالولايات الحدودية حفاظا على الثروة الحيوانية واستمرار منظومة الألبان التي مكنت من تجميع 892 مليون لتر خلال سنة 2017.
وتعهدت الوزراتان، خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزير التجارة عمر الباهي، بإعداد منشور مشترك بين الوزارات المعنية لمحاربة ظاهرة تهريب الحيوانات خاصة الأبقار منها تطبيق قانون تربية الماشية عدد 95 لسنة 2005.
وأوصت الجلسة بإعداد مخزون استراتيجي من الأعلاف الخشنة (قوالب الفصة وغيرها من الأعلاف) لمجابهة النقص الحاصل في الأعلاف نتيجة للظروف المناخية الصعبة الى جانب مراجعة كلفة الإنتاج بالنسبة للحلقات الأساسية للمنظومة (الإنتاج والتجميع والتصنيع).
قررت وزارتا الفلاحة والتجارة أمس الأربعاء 31 جانفي 2018، الإسراع بإسناد التراخيص الخاصة بتوريد 5 آلاف عجل قابلة للتسمين مع تشديد الرقابة على نقل الحيوانات بالولايات الحدودية حفاظا على الثروة الحيوانية واستمرار منظومة الألبان التي مكنت من تجميع 892 مليون لتر خلال سنة 2017.
وتعهدت الوزراتان، خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزير التجارة عمر الباهي، بإعداد منشور مشترك بين الوزارات المعنية لمحاربة ظاهرة تهريب الحيوانات خاصة الأبقار منها تطبيق قانون تربية الماشية عدد 95 لسنة 2005.
وأوصت الجلسة بإعداد مخزون استراتيجي من الأعلاف الخشنة (قوالب الفصة وغيرها من الأعلاف) لمجابهة النقص الحاصل في الأعلاف نتيجة للظروف المناخية الصعبة الى جانب مراجعة كلفة الإنتاج بالنسبة للحلقات الأساسية للمنظومة (الإنتاج والتجميع والتصنيع).
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018