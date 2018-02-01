ماكرون: مضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس في السنوات الخمس المقبلة

اكد الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون اليوم الخميس خلال الجلسة الممتازة بالبرلمان المنعقدة صباح اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب ان بلاده ستضاعف الاستثمارات الفرنسية بتونس في السنوات الخمس المقبلة مشيرا الى ان عديد الشركات الفرنسية عازمة على انجاز مشاريع استثمارية في تونس.

وقال ماكرون ان فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم لهم الدعم اللازم الى جانب تخصيص حصة لهذه الاستثمارات لمساعدة القطاع الخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في تونس الى جانب ما يقدمه الاتحاد الاوروبي من دعم للاقتصاد التونسي .