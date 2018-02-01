الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سوسة: إيقاف أكثر من 50 شخص مفتش عنه
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
القضائي
سوسة: إيقاف أكثر من 50 شخص مفتش عنه
01 فيفري 2018 | 13:22

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة امس خلال حملة امنية واسعة النطاق  عن إيقاف 52 شخصا من المفتش عنهم في قضايا حق عام على غرار السرقة و البراكاجات كما تمكن الأعوان من حجز بضاعة مهربة غير خاضعة لفائدة اثبات المصدر و مشروبات كحولية بقيمة  35الف دينار هذا وقد تم تحرير 91محضر عدلي مروري و رفع 179مخالفة مالية وحجز 2وسائل نقل من اجل اجراء عدلي.

تقرؤون أيضا
القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018 السّاعة 20:36
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن المحرزي: تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان يوم امس...
المزيد >>
هيئة المحامين تطالب وزير الداخلية بدعوة منظوريه إلى الكف عن حملات التشويه ضد الصحفيين
01 فيفري 2018 السّاعة 19:53
تونس -الشروق اون لاين - ايمان : طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وزير الداخلية بضرورة دعوة منظورية من...
المزيد >>
بعد يومين من إطلاق سراحه: القبض على مشتبه به في قضية إرهابية من اجل إهمال عيال
01 فيفري 2018 السّاعة 16:00
مكتب بنزرت - الشروق او ن لاين –البشير: تمكن أعوان مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت من القبض على شخص في...
المزيد >>
أريانة: القبض على خمسة أشخاص مورّطين في سرقة محلّ سكني
01 فيفري 2018 السّاعة 15:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض محلّ سكني إلى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
سوسة: إيقاف أكثر من 50 شخص مفتش عنه
01 فيفري 2018 | 13:22

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة امس خلال حملة امنية واسعة النطاق  عن إيقاف 52 شخصا من المفتش عنهم في قضايا حق عام على غرار السرقة و البراكاجات كما تمكن الأعوان من حجز بضاعة مهربة غير خاضعة لفائدة اثبات المصدر و مشروبات كحولية بقيمة  35الف دينار هذا وقد تم تحرير 91محضر عدلي مروري و رفع 179مخالفة مالية وحجز 2وسائل نقل من اجل اجراء عدلي.

تقرؤون أيضا
القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018 السّاعة 20:36
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن المحرزي: تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان يوم امس...
المزيد >>
هيئة المحامين تطالب وزير الداخلية بدعوة منظوريه إلى الكف عن حملات التشويه ضد الصحفيين
01 فيفري 2018 السّاعة 19:53
تونس -الشروق اون لاين - ايمان : طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وزير الداخلية بضرورة دعوة منظورية من...
المزيد >>
بعد يومين من إطلاق سراحه: القبض على مشتبه به في قضية إرهابية من اجل إهمال عيال
01 فيفري 2018 السّاعة 16:00
مكتب بنزرت - الشروق او ن لاين –البشير: تمكن أعوان مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت من القبض على شخص في...
المزيد >>
أريانة: القبض على خمسة أشخاص مورّطين في سرقة محلّ سكني
01 فيفري 2018 السّاعة 15:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض محلّ سكني إلى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
﻿