سوسة: إيقاف أكثر من 50 شخص مفتش عنه

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة امس خلال حملة امنية واسعة النطاق عن إيقاف 52 شخصا من المفتش عنهم في قضايا حق عام على غرار السرقة و البراكاجات كما تمكن الأعوان من حجز بضاعة مهربة غير خاضعة لفائدة اثبات المصدر و مشروبات كحولية بقيمة 35الف دينار هذا وقد تم تحرير 91محضر عدلي مروري و رفع 179مخالفة مالية وحجز 2وسائل نقل من اجل اجراء عدلي.