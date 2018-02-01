الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
السياسي
ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"
01 فيفري 2018 | 13:16

قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إن تونس تعيش ديمقراطية لم يسبق لها مثيل .

ونوّه ماكرون خلال جلسة ممتازة  بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 1 فيفري 2018بالثورة التونسية والربيع التونسي مؤكدا ان الربيع التونسي لم ينته وأن الثورة التونسية لم تنته بعد.

 واشار ماكرون الى أن تونس أمام تحديات تحويل الربيع التونسي إلى ربيع اقتصادي واجتماعي .  

تقرؤون أيضا
ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس(فيديو)
01 فيفري 2018 السّاعة 13:50
وضع الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون ظهر اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء بالسيجومي بالعاصمة...
المزيد >>
ماكرون: مضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس في السنوات الخمس المقبلة
01 فيفري 2018 السّاعة 13:30
اكد الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون اليوم...
المزيد >>
ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"
01 فيفري 2018 السّاعة 13:16
قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إن تونس تعيش...
المزيد >>
بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب الشعب
01 فيفري 2018 السّاعة 11:12
خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نوّاب الشعب
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"
01 فيفري 2018 | 13:16

قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إن تونس تعيش ديمقراطية لم يسبق لها مثيل .

ونوّه ماكرون خلال جلسة ممتازة  بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 1 فيفري 2018بالثورة التونسية والربيع التونسي مؤكدا ان الربيع التونسي لم ينته وأن الثورة التونسية لم تنته بعد.

 واشار ماكرون الى أن تونس أمام تحديات تحويل الربيع التونسي إلى ربيع اقتصادي واجتماعي .  

تقرؤون أيضا
ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس(فيديو)
01 فيفري 2018 السّاعة 13:50
وضع الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون ظهر اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء بالسيجومي بالعاصمة...
المزيد >>
ماكرون: مضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس في السنوات الخمس المقبلة
01 فيفري 2018 السّاعة 13:30
اكد الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون اليوم...
المزيد >>
ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"
01 فيفري 2018 السّاعة 13:16
قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إن تونس تعيش...
المزيد >>
بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب الشعب
01 فيفري 2018 السّاعة 11:12
خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نوّاب الشعب
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
﻿