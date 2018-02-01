ماكرون: "الثورة التونسية لم تنته بعد"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إن تونس تعيش ديمقراطية لم يسبق لها مثيل .

ونوّه ماكرون خلال جلسة ممتازة بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 1 فيفري 2018بالثورة التونسية والربيع التونسي مؤكدا ان الربيع التونسي لم ينته وأن الثورة التونسية لم تنته بعد.

واشار ماكرون الى أن تونس أمام تحديات تحويل الربيع التونسي إلى ربيع اقتصادي واجتماعي .