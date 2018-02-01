الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الـ"فيفا" تُلغي عُقوبة خَصم 6 نقاط من رَصيد النادي البنزرتي رَسميا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
الأولى
الـ"فيفا" تُلغي عُقوبة خَصم 6 نقاط من رَصيد النادي البنزرتي رَسميا
01 فيفري 2018 | 12:46

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الغاء عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد النادي الرياضي البنزرتي وذلك بعد أن وصلته رسالة من الحامعة التونسية لكرة القدم تفيد بالقيام بالإجراءات الضرورية لخلاص فريق ركرياتيفو الأنغولي في مستحقاته المالية البالغة 150 ألف دينار تونسي وفق ما جاء في موقع إذاعة موزاييك.

وكانت الجامعة قد باشرت إجراءات الخلاص من خلال مراسلة الفيفا حول اعتزامها خلاص المستحقات المتخلدة بذمة النادي البنزرتي بتاريخ 14 ديسمبر ثم مراسلة سلطة الإشراف بتاريخ 14 ديسمبر 2017 من أجل الحصول على الترخيص للقيام بالتحويلات الضرورية فجاء الرد يوم 27 ديسمبر من نفس الشهر وتم إتمام بقية الوثائق خاصة بين البنك المركزي والقباضة المالية و أرسل ملف الخلاص بإذن التحويل المالي بتاريخ 24 جانفي الجاري أي قبل يومين من طلب إنفاذ القرار بالخصم الذي كان بتاريخ 26 جانفي.

تقرؤون أيضا
القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018 السّاعة 20:36
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن المحرزي: تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان يوم امس...
المزيد >>
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الـ"فيفا" تُلغي عُقوبة خَصم 6 نقاط من رَصيد النادي البنزرتي رَسميا
01 فيفري 2018 | 12:46

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الغاء عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد النادي الرياضي البنزرتي وذلك بعد أن وصلته رسالة من الحامعة التونسية لكرة القدم تفيد بالقيام بالإجراءات الضرورية لخلاص فريق ركرياتيفو الأنغولي في مستحقاته المالية البالغة 150 ألف دينار تونسي وفق ما جاء في موقع إذاعة موزاييك.

وكانت الجامعة قد باشرت إجراءات الخلاص من خلال مراسلة الفيفا حول اعتزامها خلاص المستحقات المتخلدة بذمة النادي البنزرتي بتاريخ 14 ديسمبر ثم مراسلة سلطة الإشراف بتاريخ 14 ديسمبر 2017 من أجل الحصول على الترخيص للقيام بالتحويلات الضرورية فجاء الرد يوم 27 ديسمبر من نفس الشهر وتم إتمام بقية الوثائق خاصة بين البنك المركزي والقباضة المالية و أرسل ملف الخلاص بإذن التحويل المالي بتاريخ 24 جانفي الجاري أي قبل يومين من طلب إنفاذ القرار بالخصم الذي كان بتاريخ 26 جانفي.

تقرؤون أيضا
القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018 السّاعة 20:36
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن المحرزي: تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان يوم امس...
المزيد >>
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
﻿