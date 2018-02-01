الـ"فيفا" تُلغي عُقوبة خَصم 6 نقاط من رَصيد النادي البنزرتي رَسميا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الغاء عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد النادي الرياضي البنزرتي وذلك بعد أن وصلته رسالة من الحامعة التونسية لكرة القدم تفيد بالقيام بالإجراءات الضرورية لخلاص فريق ركرياتيفو الأنغولي في مستحقاته المالية البالغة 150 ألف دينار تونسي وفق ما جاء في موقع إذاعة موزاييك.

وكانت الجامعة قد باشرت إجراءات الخلاص من خلال مراسلة الفيفا حول اعتزامها خلاص المستحقات المتخلدة بذمة النادي البنزرتي بتاريخ 14 ديسمبر ثم مراسلة سلطة الإشراف بتاريخ 14 ديسمبر 2017 من أجل الحصول على الترخيص للقيام بالتحويلات الضرورية فجاء الرد يوم 27 ديسمبر من نفس الشهر وتم إتمام بقية الوثائق خاصة بين البنك المركزي والقباضة المالية و أرسل ملف الخلاص بإذن التحويل المالي بتاريخ 24 جانفي الجاري أي قبل يومين من طلب إنفاذ القرار بالخصم الذي كان بتاريخ 26 جانفي.