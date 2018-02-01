جمعية المتقاعدين: اليوم انطلاق المؤتمرات المحلية

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تونس - الشروق أون لاين - نزيهة بوسعيدي: تنطلق اليوم المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .
وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليون و200 متقاعد ببلادنا.
هذا وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.
تونس - الشروق أون لاين - نزيهة بوسعيدي: تنطلق اليوم المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .
وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليون و200 متقاعد ببلادنا.
هذا وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018