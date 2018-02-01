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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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جمعية المتقاعدين: اليوم انطلاق المؤتمرات المحلية
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شروق الجهات
جمعية المتقاعدين: اليوم انطلاق المؤتمرات المحلية
01 فيفري 2018 | 12:35

تونس - الشروق أون لاين - نزيهة بوسعيدي: تنطلق اليوم المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .

وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليون و200 متقاعد ببلادنا.

هذا وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.

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جمعية المتقاعدين: اليوم انطلاق المؤتمرات المحلية
01 فيفري 2018 | 12:35

تونس - الشروق أون لاين - نزيهة بوسعيدي: تنطلق اليوم المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .

وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليون و200 متقاعد ببلادنا.

هذا وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.

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بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
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بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018 السّاعة 18:25
سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق لافيات ومونبليزير وحي الحدائق وحي الخضراء...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
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