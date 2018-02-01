جمعية المتقاعدين: اليوم انطلاق المؤتمرات المحلية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس - الشروق أون لاين - نزيهة بوسعيدي: تنطلق اليوم المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .

وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليون و200 متقاعد ببلادنا.

هذا وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.