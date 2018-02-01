بالصور.. انطلاق الجلسة الممتازة بالبرلمان بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

انطلقت منذ قليل بمجلس نواب الشعب جلسة عامة ممتازة بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يؤدي زيارة دولة إلى تونس يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018 على رأس وفد رفيع المستوى.ويتوجه الرئيس الفرنسي خلال هذه الجلسة ، بخطاب أمام نواب الشعب حول التعاون بين البلدين وآفاق تطويره وذلك بحضور الوفد المرافق للرئيس الفرنسي وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني.