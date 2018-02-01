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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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مجموعة اورونج فرنسا تتعهد برفع عدد موظفيها الشباب بفرعها في تونس الى ألف
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الأولى
مجموعة اورونج فرنسا تتعهد برفع عدد موظفيها الشباب بفرعها في تونس الى ألف
01 فيفري 2018 | 12:15

أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج الفرنسية ستيفان ريتشارد، الخميس، ان فرع الشركة في تونس "اورنج تونس" تخطط لمضاعفة عدد العاملين لديها من الشباب خلال ثلاث سنوات ليمر من 500 الى الف موظف".

واضاف ريتشارد، في تصريحات اعلامية على هامش منتدى الاعمال التونسي الفرنسي "لننجح سويا اليوم وغدا"، نرغب في لعب دور فاعل في تونس من خلال تقديم حلول تدريبية لفائدة الشباب لكي يكونوا اكثر تنافسية في الاقتصاد الرقمي ومصاحبتهم لبناء مؤسساتهم الناشئة".

ولفت المسؤول الفرنسي الى ان مجموعة اورنج اتخذت عديد الخطوات في اطار التزامها باحداث المؤسسات الناشئة ونحن نعمل على توظيف الشباب التونسيين حاملي الشهائد العليا الذين سيستفيدون من تدريب عالي جدا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال".

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مجموعة اورونج فرنسا تتعهد برفع عدد موظفيها الشباب بفرعها في تونس الى ألف
01 فيفري 2018 | 12:15

أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج الفرنسية ستيفان ريتشارد، الخميس، ان فرع الشركة في تونس "اورنج تونس" تخطط لمضاعفة عدد العاملين لديها من الشباب خلال ثلاث سنوات ليمر من 500 الى الف موظف".

واضاف ريتشارد، في تصريحات اعلامية على هامش منتدى الاعمال التونسي الفرنسي "لننجح سويا اليوم وغدا"، نرغب في لعب دور فاعل في تونس من خلال تقديم حلول تدريبية لفائدة الشباب لكي يكونوا اكثر تنافسية في الاقتصاد الرقمي ومصاحبتهم لبناء مؤسساتهم الناشئة".

ولفت المسؤول الفرنسي الى ان مجموعة اورنج اتخذت عديد الخطوات في اطار التزامها باحداث المؤسسات الناشئة ونحن نعمل على توظيف الشباب التونسيين حاملي الشهائد العليا الذين سيستفيدون من تدريب عالي جدا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال".

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بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
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