غار الدماء: حجز محرّكات سيّارات من مختلف الأنواع قيمتها المالية بـ 72 الف دينار

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان دوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة داهمت يوم امس منزل كائن بمعتمدية غار الدماء على ملك شخص عمره 30 سنة، بتفتيشه ضبطت داخله 18 محرك سيارات من مختلف الأنواع.
وبالتحري مع صاحبها تبين أنه كان يعتزم تهريبها إلى الجزائر.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 الف دينار.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان دوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة داهمت يوم امس منزل كائن بمعتمدية غار الدماء على ملك شخص عمره 30 سنة، بتفتيشه ضبطت داخله 18 محرك سيارات من مختلف الأنواع.
وبالتحري مع صاحبها تبين أنه كان يعتزم تهريبها إلى الجزائر.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 الف دينار.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018