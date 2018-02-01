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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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غار الدماء: حجز محرّكات سيّارات من مختلف الأنواع قيمتها المالية بـ 72 الف دينار
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الأولى
غار الدماء: حجز محرّكات سيّارات من مختلف الأنواع قيمتها المالية بـ 72 الف دينار
01 فيفري 2018 | 11:53

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان دوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة داهمت يوم امس منزل كائن بمعتمدية غار الدماء على ملك شخص عمره 30 سنة، بتفتيشه ضبطت داخله 18 محرك سيارات من مختلف الأنواع.

وبالتحري مع صاحبها تبين أنه كان يعتزم تهريبها إلى الجزائر.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 الف دينار.

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غار الدماء: حجز محرّكات سيّارات من مختلف الأنواع قيمتها المالية بـ 72 الف دينار
01 فيفري 2018 | 11:53

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان دوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة داهمت يوم امس منزل كائن بمعتمدية غار الدماء على ملك شخص عمره 30 سنة، بتفتيشه ضبطت داخله 18 محرك سيارات من مختلف الأنواع.

وبالتحري مع صاحبها تبين أنه كان يعتزم تهريبها إلى الجزائر.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 الف دينار.

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بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
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