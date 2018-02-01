غار الدماء: حجز محرّكات سيّارات من مختلف الأنواع قيمتها المالية بـ 72 الف دينار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان دوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بجندوبة داهمت يوم امس منزل كائن بمعتمدية غار الدماء على ملك شخص عمره 30 سنة، بتفتيشه ضبطت داخله 18 محرك سيارات من مختلف الأنواع.

وبالتحري مع صاحبها تبين أنه كان يعتزم تهريبها إلى الجزائر.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ماسكها وحجز البضاعة التي قدرت قيمتها المالية بـ 72 الف دينار.