محمد زين العابدين يقرّر بعث مركز دولي للتراث الشفوي في تطاوين

الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: علمت الشروق أون لاين أن وزير الشؤون الثقافية قرّر احداث مركز دولي للتراث الشفوي في مدينة تطاوين وسيتم الإعلان عن هذا الحداث بمناسبة افتتاح المهرجان الدولي للقصور الصحراوية الذي سيشرف عليه وزيرا الشؤون الثقافية والسياحة أيٌام 21-22-23-24 مارس القادم .