الناصر خلال جلسة ممتازة للبرلمان: نُعوّل على مساندة فرنسا داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي

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قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في كلمته خلال الجلسة العامة الممتازة المنعقدة اليوم الخميس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان "تونس تُعوّل على مساندة فرنسا ودعمها لها في هياكل ومؤسسات الإتحاد الأوروبي حتى نرتقي بالتعاون التونسي-الفرنسي والتونسي-الأوروبي، إلى درجاتٍ عُليا من المردوديّة والإيجابية".
وتعكس زيارة ماكرون الى تونس ،وفق محمد الناصر ،حرص فرنسا على إعطاء دفع نوعي جديد للعلاقات بين البلدين والشعبين كما انها تؤكّد متانة الرّوابط التي تجمع البلدين على أساس المصالح المُشتركة والمستقبل المأمول معبرا عن الامل في أن تصبح العلاقة بين تونس وفرنسا مثالاً يُحتذى للعلاقات الإيجابية بين دول الشمال والجنوب .
وحيا في هذا الشان جهود فرنسا ومساعدتها لدولة تونس الجديدة ومساندتها لمُجابهة التحديات التي تواجهها في شتى المجالات معبرا عن الحرص على أن تكون هذه الزيارة فاتحة لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين الصديقين.
ولفت الى أن حضور الرئيس ماكرون في تونس اليوم يجسّم "صداقة نعتزُّ بها ... ونريد أن نجعل منها عنصر دعمٍ لجهودنا من أجل النجاح في مجال التنمية ومقاومة الإرهاب وتحقيق التقدُّم الإجتماعي والاقتصادي الذي يُشكّل عاملا حيويًّا في تحقيق الأمن والإستقرار في كامل المنطقة."
وبين في هذا السياق أن تونس واعية بأنّ نجاحها يُشكّل عاملا إيجابيّا في توفير السّلم في محيطها الإقليمي وفي مقاومة آفة الإرهاب العابر للقارات، والهجرة غير الشرعية المُتعدّدة المصادر، والجريمة المُنظّمة وهي تحدّيات قال انها تخُصُّ كلّ شعوب المنطقة في ضفّتي المتوسّط، وتتطلّب مجهودا جماعيا.
ولاحظ أن هذا النجاح المنشود يستوجبُ مزيدا من التعاون بين تونس وأصدقائها الفرنسيين والأوروبيين، مبرزا أن ّ من بين مجالات هذا التعاون الترفيع في نسق وحجم الإستثمار وتكثيف تحويل ديون تونس إلى إستثمارات، ومزيد التشجيع على السياحة الفرنسية والأوروبية في تونس.
واضاف ان هذا "التعاون المنشود يشمل كلّ الإجراءات والمبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب وعلى هذا الاساس نتطلّع الى إجراءات تسهّل تنقّل الشبان إلى فرنسا وبقية البلدان الاوروبية في اطار برامج تشغيليّة وتكوينية مدروسة ومبرمجة حسب قوانين البلدان المُضيّفة".
وتقوم مقاربة تونس في إنجاز الإنتقال الديمقراطي وفق رئيس البرلمان على مبدإ الإعتماد على الذات، وعلى تفعيل كلّ طاقات العمل والابداع الكامنة في "شعبنا وفي شبابه" مؤكدا أن تونس تعتزم مواصلة العمل في طريق الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الضرورية مع الحرص على مزيد التوازن بين الجهات والعدالة بين الفئات.
وقد احال محمد الناصر الكلمة للرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون ليلقي خطابا امام النواب .
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في كلمته خلال الجلسة العامة الممتازة المنعقدة اليوم الخميس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان "تونس تُعوّل على مساندة فرنسا ودعمها لها في هياكل ومؤسسات الإتحاد الأوروبي حتى نرتقي بالتعاون التونسي-الفرنسي والتونسي-الأوروبي، إلى درجاتٍ عُليا من المردوديّة والإيجابية".
وتعكس زيارة ماكرون الى تونس ،وفق محمد الناصر ،حرص فرنسا على إعطاء دفع نوعي جديد للعلاقات بين البلدين والشعبين كما انها تؤكّد متانة الرّوابط التي تجمع البلدين على أساس المصالح المُشتركة والمستقبل المأمول معبرا عن الامل في أن تصبح العلاقة بين تونس وفرنسا مثالاً يُحتذى للعلاقات الإيجابية بين دول الشمال والجنوب .
وحيا في هذا الشان جهود فرنسا ومساعدتها لدولة تونس الجديدة ومساندتها لمُجابهة التحديات التي تواجهها في شتى المجالات معبرا عن الحرص على أن تكون هذه الزيارة فاتحة لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين الصديقين.
ولفت الى أن حضور الرئيس ماكرون في تونس اليوم يجسّم "صداقة نعتزُّ بها ... ونريد أن نجعل منها عنصر دعمٍ لجهودنا من أجل النجاح في مجال التنمية ومقاومة الإرهاب وتحقيق التقدُّم الإجتماعي والاقتصادي الذي يُشكّل عاملا حيويًّا في تحقيق الأمن والإستقرار في كامل المنطقة."
وبين في هذا السياق أن تونس واعية بأنّ نجاحها يُشكّل عاملا إيجابيّا في توفير السّلم في محيطها الإقليمي وفي مقاومة آفة الإرهاب العابر للقارات، والهجرة غير الشرعية المُتعدّدة المصادر، والجريمة المُنظّمة وهي تحدّيات قال انها تخُصُّ كلّ شعوب المنطقة في ضفّتي المتوسّط، وتتطلّب مجهودا جماعيا.
ولاحظ أن هذا النجاح المنشود يستوجبُ مزيدا من التعاون بين تونس وأصدقائها الفرنسيين والأوروبيين، مبرزا أن ّ من بين مجالات هذا التعاون الترفيع في نسق وحجم الإستثمار وتكثيف تحويل ديون تونس إلى إستثمارات، ومزيد التشجيع على السياحة الفرنسية والأوروبية في تونس.
واضاف ان هذا "التعاون المنشود يشمل كلّ الإجراءات والمبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب وعلى هذا الاساس نتطلّع الى إجراءات تسهّل تنقّل الشبان إلى فرنسا وبقية البلدان الاوروبية في اطار برامج تشغيليّة وتكوينية مدروسة ومبرمجة حسب قوانين البلدان المُضيّفة".
وتقوم مقاربة تونس في إنجاز الإنتقال الديمقراطي وفق رئيس البرلمان على مبدإ الإعتماد على الذات، وعلى تفعيل كلّ طاقات العمل والابداع الكامنة في "شعبنا وفي شبابه" مؤكدا أن تونس تعتزم مواصلة العمل في طريق الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الضرورية مع الحرص على مزيد التوازن بين الجهات والعدالة بين الفئات.
وقد احال محمد الناصر الكلمة للرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون ليلقي خطابا امام النواب .
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018