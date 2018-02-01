نابل: حجز 1151 ساعة جديدة مهرّبة تفوق قيمتها 128 الف دينار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حجزت استعلامات الحرس الديواني، نحو1151 ساعة يدوية جديدة مهربة بمحلّ تجاري وسط مدينة نابل قدرت قيمتها بنحو 128,5 ألف دينار.

وتولت مصالح الاستعلامات للحرس الديواني بالتنسيق مع فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بنابل مداهمة المحلّ، بعد ظهر امس الإربعاء 31 جانفي 2018، على إثر توفّر معلومات حول تولّي صاحبه ترويج ساعات يدوية مورّدة بطرق غير شرعيّة.