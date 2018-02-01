رسالة تهديد بالقتل على مكتب معتمد منزل بوزيان

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم معتمد منزل بوزيان انيس بن عمر في تصريح لـ " الشروق اون لاين" انه تلقى تهديدات بالقتل بواسطة رسالة وجدها أمس على مكتبه بمقر المعتمدية.
و اضاف المعتمد ان الرسالة تتضمن تهديده بالقتل في صورة عدم مغادرته لمنصبه و ذكر انه تم اعلام السلط المعنية بالامر و قد تحول اعوان الحرس و قاموا بمعاينة الرسالة.
وتابع انيس بن عمر انه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض خاصة و انه سبق و أن تعرض للتهديد سابقا عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثمنا وقفة المجتمع المدني والموظفين و المواطنين و تضامنهم معه.
وبين ان هذه التهديدات لن تزيده الا اصرارا على مواصلة عمله على معتمدية منزل بوزيان.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم معتمد منزل بوزيان انيس بن عمر في تصريح لـ " الشروق اون لاين" انه تلقى تهديدات بالقتل بواسطة رسالة وجدها أمس على مكتبه بمقر المعتمدية.
و اضاف المعتمد ان الرسالة تتضمن تهديده بالقتل في صورة عدم مغادرته لمنصبه و ذكر انه تم اعلام السلط المعنية بالامر و قد تحول اعوان الحرس و قاموا بمعاينة الرسالة.
وتابع انيس بن عمر انه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض خاصة و انه سبق و أن تعرض للتهديد سابقا عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثمنا وقفة المجتمع المدني والموظفين و المواطنين و تضامنهم معه.
وبين ان هذه التهديدات لن تزيده الا اصرارا على مواصلة عمله على معتمدية منزل بوزيان.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018