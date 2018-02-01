رسالة تهديد بالقتل على مكتب معتمد منزل بوزيان

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم معتمد منزل بوزيان انيس بن عمر في تصريح لـ " الشروق اون لاين" انه تلقى تهديدات بالقتل بواسطة رسالة وجدها أمس على مكتبه بمقر المعتمدية.

و اضاف المعتمد ان الرسالة تتضمن تهديده بالقتل في صورة عدم مغادرته لمنصبه و ذكر انه تم اعلام السلط المعنية بالامر و قد تحول اعوان الحرس و قاموا بمعاينة الرسالة.

وتابع انيس بن عمر انه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض خاصة و انه سبق و أن تعرض للتهديد سابقا عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثمنا وقفة المجتمع المدني والموظفين و المواطنين و تضامنهم معه.

وبين ان هذه التهديدات لن تزيده الا اصرارا على مواصلة عمله على معتمدية منزل بوزيان.