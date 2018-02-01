بوتين يعتذر للرياضيين الروس لعدم تمكن بلاده من ضمان مشاركتهم في أولمبياد 2018

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اعتذر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، امس الأربعاء، للرياضيين الروس لعدم تمكن روسيا من حمايتهم في قضية الأولمبياد..مؤكدا تأييد بلاده لفكرة "الرياضة النظيفة ".
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله "إنه لمن المؤسف جدا والصعب عندما تختلط الرياضة بأحداث وظواهر غير عادية وغير مألوفة للرياضة، وبالسياسة أو أى شيء آخر ".
وأضاف "لكن الأصعب، عندما يتكون فى البلد، وفى هذه الحالة فى بلدنا، تقييم عام، تظهر آراء مختلفة وفى بعض الأحيان متضاربة تماما. هذا يخلق ظروفا صعبة جدا للوصول إلى نتيجة"، متابعا "لكن يجب ألا يكون لديكم أنتم محبى الرياضة أدنى شك فى أن روسيا ستؤيد دائما وأيدت وستدعم أفكار الرياضة النظيفة بكل المعانى ".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت استبعاد روسيا عن المشاركة فى أولمبياد 2018 الشتوى بسبب فضيحة منشطات واسعة النطاق، لكنها سمحت للرياضيين الروس بالمشاركة فى المسابقات المقررة فى بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) تحت "علم أولمبى وشروط صارمة"، فيما أوقفت وزير الرياضة الروسى السابق مدى الحياة
اعتذر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، امس الأربعاء، للرياضيين الروس لعدم تمكن روسيا من حمايتهم في قضية الأولمبياد..مؤكدا تأييد بلاده لفكرة "الرياضة النظيفة ".
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله "إنه لمن المؤسف جدا والصعب عندما تختلط الرياضة بأحداث وظواهر غير عادية وغير مألوفة للرياضة، وبالسياسة أو أى شيء آخر ".
وأضاف "لكن الأصعب، عندما يتكون فى البلد، وفى هذه الحالة فى بلدنا، تقييم عام، تظهر آراء مختلفة وفى بعض الأحيان متضاربة تماما. هذا يخلق ظروفا صعبة جدا للوصول إلى نتيجة"، متابعا "لكن يجب ألا يكون لديكم أنتم محبى الرياضة أدنى شك فى أن روسيا ستؤيد دائما وأيدت وستدعم أفكار الرياضة النظيفة بكل المعانى ".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت استبعاد روسيا عن المشاركة فى أولمبياد 2018 الشتوى بسبب فضيحة منشطات واسعة النطاق، لكنها سمحت للرياضيين الروس بالمشاركة فى المسابقات المقررة فى بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) تحت "علم أولمبى وشروط صارمة"، فيما أوقفت وزير الرياضة الروسى السابق مدى الحياة
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018