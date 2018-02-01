التونسي معتز الزمزمي يتعاقد مع سترازبورغ الفرنسي لمدة 3 مواسم ونصف

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 انه تعاقد رسميا مع متوسط ميدان النادي الافريقي معتز الزمزمي لمدة اربعة سنوات ونصف.

وصرح الزمزمي للموقع الرسمي للفريق الفرنسي: "أنا سعيد جدا أن أكون في ستراسبورغ، وأنا هنا للعمل، ولتقديم الاضافة".