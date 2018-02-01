التونسي معتز الزمزمي يتعاقد مع سترازبورغ الفرنسي لمدة 3 مواسم ونصف
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التونسي معتز الزمزمي يتعاقد مع سترازبورغ الفرنسي لمدة 3 مواسم ونصف
أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 انه تعاقد رسميا مع متوسط ميدان النادي الافريقي معتز الزمزمي لمدة اربعة سنوات ونصف.
وصرح الزمزمي للموقع الرسمي للفريق الفرنسي: "أنا سعيد جدا أن أكون في ستراسبورغ، وأنا هنا للعمل، ولتقديم الاضافة".
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التونسي معتز الزمزمي يتعاقد مع سترازبورغ الفرنسي لمدة 3 مواسم ونصف
أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 انه تعاقد رسميا مع متوسط ميدان النادي الافريقي معتز الزمزمي لمدة اربعة سنوات ونصف.
وصرح الزمزمي للموقع الرسمي للفريق الفرنسي: "أنا سعيد جدا أن أكون في ستراسبورغ، وأنا هنا للعمل، ولتقديم الاضافة".
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01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...المزيد >>
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايالسلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.المزيد >>
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