السيسي يحذّر معارضيه وسط دعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

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وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء تحذيرا شديدا إلى كل من يتطلع إلى تحدي حكمه وذلك بعد يوم من دعوة زعماء المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الفترة من 26 إلى 28 مارس آذار.
وقال السيسي ”احذروا، الكلام اللي اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر“ في إشارة الى الاحتجاحات الواسعة التي اندلعت في العام 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأعقبتها سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأضاف السيسي في افتتاح حقل ظهر العملاق للغاز ”اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي؟ لا.. لا.. لا .. انتو باين عليكم متعرفونيش صحيح“.
ودعا أكثر من 150 من السياسيين والنشطاء في مصر يوم الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها السيسي ضد مرشح كان مؤيدا سابقا له وذلك بعد انسحاب عدد من المرشحين الآخرين فيما أرجعوه إلى حملة ترهيب.
ومن بين الداعين إلى المقاطعة حمدين صباحي، الذي خاض انتخابات الرئاسة في 2014 ضد السيسي، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد داعمي حملة رئيس الأركان السابق سامي عنان الانتخابية.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء تحذيرا شديدا إلى كل من يتطلع إلى تحدي حكمه وذلك بعد يوم من دعوة زعماء المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الفترة من 26 إلى 28 مارس آذار.
وقال السيسي ”احذروا، الكلام اللي اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر“ في إشارة الى الاحتجاحات الواسعة التي اندلعت في العام 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأعقبتها سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأضاف السيسي في افتتاح حقل ظهر العملاق للغاز ”اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي؟ لا.. لا.. لا .. انتو باين عليكم متعرفونيش صحيح“.
ودعا أكثر من 150 من السياسيين والنشطاء في مصر يوم الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها السيسي ضد مرشح كان مؤيدا سابقا له وذلك بعد انسحاب عدد من المرشحين الآخرين فيما أرجعوه إلى حملة ترهيب.
ومن بين الداعين إلى المقاطعة حمدين صباحي، الذي خاض انتخابات الرئاسة في 2014 ضد السيسي، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد داعمي حملة رئيس الأركان السابق سامي عنان الانتخابية.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018