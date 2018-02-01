السيسي يحذّر معارضيه وسط دعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء تحذيرا شديدا إلى كل من يتطلع إلى تحدي حكمه وذلك بعد يوم من دعوة زعماء المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الفترة من 26 إلى 28 مارس آذار.

وقال السيسي ”احذروا، الكلام اللي اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر“ في إشارة الى الاحتجاحات الواسعة التي اندلعت في العام 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأعقبتها سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي.

وأضاف السيسي في افتتاح حقل ظهر العملاق للغاز ”اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي؟ لا.. لا.. لا .. انتو باين عليكم متعرفونيش صحيح“.

ودعا أكثر من 150 من السياسيين والنشطاء في مصر يوم الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها السيسي ضد مرشح كان مؤيدا سابقا له وذلك بعد انسحاب عدد من المرشحين الآخرين فيما أرجعوه إلى حملة ترهيب.

ومن بين الداعين إلى المقاطعة حمدين صباحي، الذي خاض انتخابات الرئاسة في 2014 ضد السيسي، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد داعمي حملة رئيس الأركان السابق سامي عنان الانتخابية.

رويترز