العاصمة.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي

انطلقت قبل قيل بقصر المؤتمرات بالعاصمة فعاليات المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي الذي تنظمه الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالتعاون مع مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين من تونس وفرنسا، تحت شعار “ننجح مع بعض اليوم وغدا”

ويشارك في المنتدى حوالي 300 فاعل اقتصادي، بين رجال أعمال وأصحاب مؤسسات ومستثمرين من تونس وفرنسا.