ببادرة من جمعية تضامن وتشغيل: تركيز ميثاق خاص بمدينة سيدي بوزيد

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد الازهر حامدي رئيس جمعية تضامن وتشغيل محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد أن الجمعية بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الناشطة في الجهة قامت بتركيز ميثاق خاص بمدينة سيدي بوزيد أمام مقر البلدية.

وبين الحامدي ان هذا الميثاق يتضمن 10 فصول حول احترام القيم الجماعية و الحوار و الحق في الاختلاف و تشجيع على المبادرة و الدفاع عن حق المدينة في التنمية و المحافظة على البيئة و جمالية المدينة.