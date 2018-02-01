اليوم.. الاستاذة يحتجون امام وزارة التربية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل إلى تجمّع وطني للمدرسين اليوم الخميس 1 فيفري 2018 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.

كما دعت الجامعة الى إضراب عام حضوري منتصف الشهر المقبل.