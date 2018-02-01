إلقاء زجاجة حارقة على منزل زعيمة ميانمار

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أعلن متحدث باسم الحكومة البورمية ان قنبلة حارقة ألقيت صباح الخميس على منزل الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي الذي أقامت فيه على مدى سنوات في رانغون.
وقال زاو هتاي لوكالة فرانس برس "إنها زجاجة حارقة"، موضحا أن أونغ لم تكن في منزلها آنذاك.
ويأتي الهجوم بعد الانتقادات التي تعرضت لها الزعيمة بشأن إدارتها لأزمة الروهينغا.
ووصل أكثر من 650 ألف مسلم روهينغي إلى بنغلادش، بعد شن جيش ميانمار حملة قمعية ضدهم في أغسطس.
ووقعت ميانمار وبنغلادش اتفاقا في نوفمبر لإعادة اللاجئين الروهينغا،.
أعلن متحدث باسم الحكومة البورمية ان قنبلة حارقة ألقيت صباح الخميس على منزل الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي الذي أقامت فيه على مدى سنوات في رانغون.
وقال زاو هتاي لوكالة فرانس برس "إنها زجاجة حارقة"، موضحا أن أونغ لم تكن في منزلها آنذاك.
ويأتي الهجوم بعد الانتقادات التي تعرضت لها الزعيمة بشأن إدارتها لأزمة الروهينغا.
ووصل أكثر من 650 ألف مسلم روهينغي إلى بنغلادش، بعد شن جيش ميانمار حملة قمعية ضدهم في أغسطس.
ووقعت ميانمار وبنغلادش اتفاقا في نوفمبر لإعادة اللاجئين الروهينغا،.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018