مقتل 49 مسلحا كرديا بغارات تركية شمال العراق

أعلن الجيش التركي مقتل 49 مسلحا كرديا بغارات جوية نفذتها مقاتلات تابعة له على مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، الخميس، بيانا عن هيئة الأركان التركية جاء فيه: "العملية شملت غارتين منفصلتين على أهداف في مناطق قنديل، وزاب وأفاشين-باسيان وهاكورك".

وأشارت الوكالة إلى أن البيانات عن الخسائر في صفوف مسلحي "حزب العمال الكردستاني" تم الحصول عليها من مصادر محلية في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية توفر معلومات أكثر دقة عن عدد القتلى في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا، يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية.

وتشن القوات التركية غارات على مواقع لمسلحي الحزب في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق الأراضي التركية لشن هجمات هناك، حسبما تؤكده أنقرة.

المصدر: تاس