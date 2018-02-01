مقتل 49 مسلحا كرديا بغارات تركية شمال العراق

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أعلن الجيش التركي مقتل 49 مسلحا كرديا بغارات جوية نفذتها مقاتلات تابعة له على مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، الخميس، بيانا عن هيئة الأركان التركية جاء فيه: "العملية شملت غارتين منفصلتين على أهداف في مناطق قنديل، وزاب وأفاشين-باسيان وهاكورك".
وأشارت الوكالة إلى أن البيانات عن الخسائر في صفوف مسلحي "حزب العمال الكردستاني" تم الحصول عليها من مصادر محلية في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية توفر معلومات أكثر دقة عن عدد القتلى في وقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا، يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية.
وتشن القوات التركية غارات على مواقع لمسلحي الحزب في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق الأراضي التركية لشن هجمات هناك، حسبما تؤكده أنقرة.
أعلن الجيش التركي مقتل 49 مسلحا كرديا بغارات جوية نفذتها مقاتلات تابعة له على مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، الخميس، بيانا عن هيئة الأركان التركية جاء فيه: "العملية شملت غارتين منفصلتين على أهداف في مناطق قنديل، وزاب وأفاشين-باسيان وهاكورك".
وأشارت الوكالة إلى أن البيانات عن الخسائر في صفوف مسلحي "حزب العمال الكردستاني" تم الحصول عليها من مصادر محلية في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية توفر معلومات أكثر دقة عن عدد القتلى في وقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا، يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية.
وتشن القوات التركية غارات على مواقع لمسلحي الحزب في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق الأراضي التركية لشن هجمات هناك، حسبما تؤكده أنقرة.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018