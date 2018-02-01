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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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الشاهد في حوار لـ «فرانس24»:لست معنيّا بانتخابات 2019
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السياسي
الشاهد في حوار لـ «فرانس24»:لست معنيّا بانتخابات 2019
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: 
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار بثته قناة فرانس24 أمس أنه غير معنيّ بانتخابات 2019، مؤكّدا أنه مهتم فقط بتوفير قوت التونسيين وتحسين مستوى عيشهم.
وتطرق الشاهد الى أهمية الاستحقاق البلدي، قائلا إنه ‹دافع على ضرورة تنظيمها في أسرع وقت›، مشددا على أهمية فسح المجال للشعب لممارسة صلاحياته واختيار من يمثله في الدوائر البلدية.
هذا واعتبر رئيس الحكومة أن الحزام السياسي المحيط به والداعم له غير كاف، مقرا في هذا الإطار بوجود تكالب على السلطة في تونس.
وتعهد الشاهد في الحوار التلفزي بمراجعة المنوال التنموي مشددا على أهمية التنمية الشاملة وإقرار عدة إصلاحات» لأن الشباب اليوم في حاجة إلى ‘شيء عملي’، حسب قوله.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بالسياسات النشيطة التي أقرتها الحكومة التونسية في مجال التشغيل ولفائدة المعطلين، من بينها عقد الكرامة ودعم المبادرة الذاتية وغيرها من الآليات الأخرى.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ ثقافة العمل مازالت غائبة في تونس و’لم تعد بعد’، حسب تعبيره.

أشرف الرياحي
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الشاهد في حوار لـ «فرانس24»:لست معنيّا بانتخابات 2019
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: 
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار بثته قناة فرانس24 أمس أنه غير معنيّ بانتخابات 2019، مؤكّدا أنه مهتم فقط بتوفير قوت التونسيين وتحسين مستوى عيشهم.
وتطرق الشاهد الى أهمية الاستحقاق البلدي، قائلا إنه ‹دافع على ضرورة تنظيمها في أسرع وقت›، مشددا على أهمية فسح المجال للشعب لممارسة صلاحياته واختيار من يمثله في الدوائر البلدية.
هذا واعتبر رئيس الحكومة أن الحزام السياسي المحيط به والداعم له غير كاف، مقرا في هذا الإطار بوجود تكالب على السلطة في تونس.
وتعهد الشاهد في الحوار التلفزي بمراجعة المنوال التنموي مشددا على أهمية التنمية الشاملة وإقرار عدة إصلاحات» لأن الشباب اليوم في حاجة إلى ‘شيء عملي’، حسب قوله.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بالسياسات النشيطة التي أقرتها الحكومة التونسية في مجال التشغيل ولفائدة المعطلين، من بينها عقد الكرامة ودعم المبادرة الذاتية وغيرها من الآليات الأخرى.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ ثقافة العمل مازالت غائبة في تونس و’لم تعد بعد’، حسب تعبيره.

أشرف الرياحي
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