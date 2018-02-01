الشاهد في حوار لـ «فرانس24»:لست معنيّا بانتخابات 2019

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تونس ـ الشروق:
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار بثته قناة فرانس24 أمس أنه غير معنيّ بانتخابات 2019، مؤكّدا أنه مهتم فقط بتوفير قوت التونسيين وتحسين مستوى عيشهم.
وتطرق الشاهد الى أهمية الاستحقاق البلدي، قائلا إنه ‹دافع على ضرورة تنظيمها في أسرع وقت›، مشددا على أهمية فسح المجال للشعب لممارسة صلاحياته واختيار من يمثله في الدوائر البلدية.
هذا واعتبر رئيس الحكومة أن الحزام السياسي المحيط به والداعم له غير كاف، مقرا في هذا الإطار بوجود تكالب على السلطة في تونس.
وتعهد الشاهد في الحوار التلفزي بمراجعة المنوال التنموي مشددا على أهمية التنمية الشاملة وإقرار عدة إصلاحات» لأن الشباب اليوم في حاجة إلى ‘شيء عملي’، حسب قوله.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بالسياسات النشيطة التي أقرتها الحكومة التونسية في مجال التشغيل ولفائدة المعطلين، من بينها عقد الكرامة ودعم المبادرة الذاتية وغيرها من الآليات الأخرى.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ ثقافة العمل مازالت غائبة في تونس و’لم تعد بعد’، حسب تعبيره.
تونس ـ الشروق:
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار بثته قناة فرانس24 أمس أنه غير معنيّ بانتخابات 2019، مؤكّدا أنه مهتم فقط بتوفير قوت التونسيين وتحسين مستوى عيشهم.
وتطرق الشاهد الى أهمية الاستحقاق البلدي، قائلا إنه ‹دافع على ضرورة تنظيمها في أسرع وقت›، مشددا على أهمية فسح المجال للشعب لممارسة صلاحياته واختيار من يمثله في الدوائر البلدية.
هذا واعتبر رئيس الحكومة أن الحزام السياسي المحيط به والداعم له غير كاف، مقرا في هذا الإطار بوجود تكالب على السلطة في تونس.
وتعهد الشاهد في الحوار التلفزي بمراجعة المنوال التنموي مشددا على أهمية التنمية الشاملة وإقرار عدة إصلاحات» لأن الشباب اليوم في حاجة إلى ‘شيء عملي’، حسب قوله.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بالسياسات النشيطة التي أقرتها الحكومة التونسية في مجال التشغيل ولفائدة المعطلين، من بينها عقد الكرامة ودعم المبادرة الذاتية وغيرها من الآليات الأخرى.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ ثقافة العمل مازالت غائبة في تونس و’لم تعد بعد’، حسب تعبيره.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018