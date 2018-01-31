بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام والتقرب إلى الله

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بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام والتقرب إلى الله