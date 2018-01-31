انتقال اسلام سليماني لنادي نيوكاسل

-
01:02بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام والتقرب إلى الله
01 فيفري 2018
-
00:56انتقال اسلام سليماني لنادي نيوكاسل
01 فيفري 2018
-
00:33المحكمة الاقتصادية في القاهرة تغرم ناصر الخليفي 22 مليون دولار
01 فيفري 2018
-
23:5512 ألف مليونير تركي غادروا بلادهم خلال عامين
01 فيفري 2018
-
23:33قائد السبسي وماكرون يدعوان إلى قيام "دولة ليبية" دون تدخلات خارجية
31 جانفي 2018
-
23:00أمريكا تعلن فشل تجربة إسقاط صاروخ يستهدف أراضيها
31 جانفي 2018
-
22:24تطاوين: إيقاف عنصر تكفيري للإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي
31 جانفي 2018
-
22:21لقاء بين الرئيسين قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
21:46المنستير: ضبط خطة جهوية لمقاومة الحشرات
31 جانفي 2018
-
21:37جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي
31 جانفي 2018
-
-
21:03تشيلسي ينهي اجراءات التعاقد مع الفرنسي "جيرو" من ارسنال
31 جانفي 2018
-
20:27بالفيديو.. بلال العيفة يتحدث عن المباراة ومحبة الجماهير له
31 جانفي 2018
-
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
وصل المهاجم الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بطائرة خاصة إلى نيوكاسل، لإتمام انتقاله إلى ملعب سان جيمس بارك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة للاعب الدولي الجزائري أثناء تواجده في مطار نيوكاسل اليوم، الأربعاء، للتوجه إلى مقر النادي للخضوع للفحوصات الطبية.
ويسعى المدرب الإسباني رافا بينتيز للتعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، لتدعيم صفوف الفريق من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب.
وتأتي رغبة نيوكاسل في استعارة سليماني، بعدما طالب ليستر بالحصول على 20 مليون جنيه إسترليني نظير بيعه.
وصل المهاجم الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بطائرة خاصة إلى نيوكاسل، لإتمام انتقاله إلى ملعب سان جيمس بارك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة للاعب الدولي الجزائري أثناء تواجده في مطار نيوكاسل اليوم، الأربعاء، للتوجه إلى مقر النادي للخضوع للفحوصات الطبية.
ويسعى المدرب الإسباني رافا بينتيز للتعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، لتدعيم صفوف الفريق من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب.
وتأتي رغبة نيوكاسل في استعارة سليماني، بعدما طالب ليستر بالحصول على 20 مليون جنيه إسترليني نظير بيعه.
-
01:02بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام والتقرب إلى الله
01 فيفري 2018
-
00:56انتقال اسلام سليماني لنادي نيوكاسل
01 فيفري 2018
-
00:33المحكمة الاقتصادية في القاهرة تغرم ناصر الخليفي 22 مليون دولار
01 فيفري 2018
-
23:5512 ألف مليونير تركي غادروا بلادهم خلال عامين
01 فيفري 2018
-
23:33قائد السبسي وماكرون يدعوان إلى قيام "دولة ليبية" دون تدخلات خارجية
31 جانفي 2018
-
23:00أمريكا تعلن فشل تجربة إسقاط صاروخ يستهدف أراضيها
31 جانفي 2018
-
22:24تطاوين: إيقاف عنصر تكفيري للإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي
31 جانفي 2018
-
22:21لقاء بين الرئيسين قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
21:46المنستير: ضبط خطة جهوية لمقاومة الحشرات
31 جانفي 2018
-
21:37جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي
31 جانفي 2018
-
-
21:03تشيلسي ينهي اجراءات التعاقد مع الفرنسي "جيرو" من ارسنال
31 جانفي 2018
-
20:27بالفيديو.. بلال العيفة يتحدث عن المباراة ومحبة الجماهير له
31 جانفي 2018
-
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018