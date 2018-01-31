انتقال اسلام سليماني لنادي نيوكاسل

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وصل المهاجم الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بطائرة خاصة إلى نيوكاسل، لإتمام انتقاله إلى ملعب سان جيمس بارك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة للاعب الدولي الجزائري أثناء تواجده في مطار نيوكاسل اليوم، الأربعاء، للتوجه إلى مقر النادي للخضوع للفحوصات الطبية.

ويسعى المدرب الإسباني رافا بينتيز للتعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، لتدعيم صفوف الفريق من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب.

وتأتي رغبة نيوكاسل في استعارة سليماني، بعدما طالب ليستر بالحصول على 20 مليون جنيه إسترليني نظير بيعه.