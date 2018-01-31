المحكمة الاقتصادية في القاهرة تغرم ناصر الخليفي 22 مليون دولار

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتغريم رئيس شركة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي بـ400 مليون جنيه (22 مليون دولار) “لمخالفة قانون حماية المنافسة” المصري، بحسب بيان أصدره جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة الخليفي الذي يملك أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات، بعد أن أوقفت شبكة “بي أن سبورت” بثها على نايل سات وحوّلت بث مباريات كرة القدم إلى قمر سهيل سات القطري، خلافا لما تنص عليه بنود الاتفاق مع المشتركين.

وتعود القضية إلى بداية عام 2017 عندما أقام الجهاز دعوى ضد الشركة القطرية، وطالب بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات لأن شركة “بي إن سبورت” تخالف القانون المصري بشأن حماية المنافسة.