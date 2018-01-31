المحكمة الاقتصادية في القاهرة تغرم ناصر الخليفي 22 مليون دولار

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قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتغريم رئيس شركة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي بـ400 مليون جنيه (22 مليون دولار) “لمخالفة قانون حماية المنافسة” المصري، بحسب بيان أصدره جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة الخليفي الذي يملك أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات، بعد أن أوقفت شبكة “بي أن سبورت” بثها على نايل سات وحوّلت بث مباريات كرة القدم إلى قمر سهيل سات القطري، خلافا لما تنص عليه بنود الاتفاق مع المشتركين.
وتعود القضية إلى بداية عام 2017 عندما أقام الجهاز دعوى ضد الشركة القطرية، وطالب بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات لأن شركة “بي إن سبورت” تخالف القانون المصري بشأن حماية المنافسة.
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتغريم رئيس شركة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي بـ400 مليون جنيه (22 مليون دولار) “لمخالفة قانون حماية المنافسة” المصري، بحسب بيان أصدره جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة الخليفي الذي يملك أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات، بعد أن أوقفت شبكة “بي أن سبورت” بثها على نايل سات وحوّلت بث مباريات كرة القدم إلى قمر سهيل سات القطري، خلافا لما تنص عليه بنود الاتفاق مع المشتركين.
وتعود القضية إلى بداية عام 2017 عندما أقام الجهاز دعوى ضد الشركة القطرية، وطالب بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات لأن شركة “بي إن سبورت” تخالف القانون المصري بشأن حماية المنافسة.
-
01:02بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام والتقرب إلى الله
01 فيفري 2018
-
00:56انتقال اسلام سليماني لنادي نيوكاسل
01 فيفري 2018
-
00:33المحكمة الاقتصادية في القاهرة تغرم ناصر الخليفي 22 مليون دولار
01 فيفري 2018
-
23:5512 ألف مليونير تركي غادروا بلادهم خلال عامين
01 فيفري 2018
-
23:33قائد السبسي وماكرون يدعوان إلى قيام "دولة ليبية" دون تدخلات خارجية
31 جانفي 2018
-
23:00أمريكا تعلن فشل تجربة إسقاط صاروخ يستهدف أراضيها
31 جانفي 2018
-
22:24تطاوين: إيقاف عنصر تكفيري للإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي
31 جانفي 2018
-
22:21لقاء بين الرئيسين قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
21:46المنستير: ضبط خطة جهوية لمقاومة الحشرات
31 جانفي 2018
-
21:37جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي
31 جانفي 2018
-
-
21:03تشيلسي ينهي اجراءات التعاقد مع الفرنسي "جيرو" من ارسنال
31 جانفي 2018
-
20:27بالفيديو.. بلال العيفة يتحدث عن المباراة ومحبة الجماهير له
31 جانفي 2018
-
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018