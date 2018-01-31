جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018

بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام والتقرب إلى الله

وصل المهاجم الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بطائرة خاصة إلى نيوكاسل، لإتمام انتقاله إلى...