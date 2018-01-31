"الداخلية" تنفي وصول 50 تونسيا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" إلى السواحل الإيطالية

نفت وزارة الداخلية اليوم ما أوردته صحيفة "الغارديان" "The Guardian" البريطانية اليوم 31 جانفي 2018 بخصوص "الكشف عن قائمة من 50 تونسيا يعتقد أنهم ينتمون إلى "داعش" وصلوا مؤخرا إلى إيطاليا وأنهم ينوون العبور نحو دول أوروبية أخرى".

وأضافت في بلاغ لهل "أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحة وذلك حسب المعطيات المتوفرة لديها والتحريات التي قامت بها مختلف الوحدات الأمنية خلال كافة عمليات الإبحار خلسة التي تمّ إحباطها".