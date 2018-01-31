الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
الأولى
التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018 | 18:47

فتحت النيابة العامة في البرتغال تحقيقاً مع رئيس نادي بنفيكا لكرة القدم، لويس فيليبي فييرا، ونائبه فرناندو تافاريس، في قضية تتعلق بالفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، من بين جرائم أخرى.

وأكدت مصادر من النيابة العامة أن التحقيق يضم 12 شخصاً، من بينهم الرئيس ونائبه، أدين فيها بالفعل 5 منهم، ولكنها لم تحدد التهم الموجهة لكل منهم.

وتحقق العملية التي أطلق عليها اسم "ليكس" في تهم تتعلق بالفساد وتلقي مزايا دون وجه حق وغسيل أموال واستغلال نفوذ وتهرب من الضرائب ،ويبرز من بين المتهمين أيضاً قاضيان لم يتم الكشف عن اسميهما بصورة رسمية، إلا أن الصحافة البرتغالية قالت إنهما روي رانجيل، الذي كان مرشحاً لرئاسة بنفيكا عام 2012، وزوجته فاتيما غالانتي.

ومن بين المدانين الخمسة محاميان وموظف في وزارة العدل.

تقرؤون أيضا
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...
المزيد >>
توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018 السّاعة 20:17
انتظم مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي ،مراسم توقيع الاتفاقيات المشتركة بين تونس وفرنسا والندوة الصحفية...
المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018 | 18:47

فتحت النيابة العامة في البرتغال تحقيقاً مع رئيس نادي بنفيكا لكرة القدم، لويس فيليبي فييرا، ونائبه فرناندو تافاريس، في قضية تتعلق بالفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، من بين جرائم أخرى.

وأكدت مصادر من النيابة العامة أن التحقيق يضم 12 شخصاً، من بينهم الرئيس ونائبه، أدين فيها بالفعل 5 منهم، ولكنها لم تحدد التهم الموجهة لكل منهم.

وتحقق العملية التي أطلق عليها اسم "ليكس" في تهم تتعلق بالفساد وتلقي مزايا دون وجه حق وغسيل أموال واستغلال نفوذ وتهرب من الضرائب ،ويبرز من بين المتهمين أيضاً قاضيان لم يتم الكشف عن اسميهما بصورة رسمية، إلا أن الصحافة البرتغالية قالت إنهما روي رانجيل، الذي كان مرشحاً لرئاسة بنفيكا عام 2012، وزوجته فاتيما غالانتي.

ومن بين المدانين الخمسة محاميان وموظف في وزارة العدل.

تقرؤون أيضا
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...
المزيد >>
توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018 السّاعة 20:17
انتظم مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي ،مراسم توقيع الاتفاقيات المشتركة بين تونس وفرنسا والندوة الصحفية...
المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
﻿