التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد

فتحت النيابة العامة في البرتغال تحقيقاً مع رئيس نادي بنفيكا لكرة القدم، لويس فيليبي فييرا، ونائبه فرناندو تافاريس، في قضية تتعلق بالفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، من بين جرائم أخرى.

وأكدت مصادر من النيابة العامة أن التحقيق يضم 12 شخصاً، من بينهم الرئيس ونائبه، أدين فيها بالفعل 5 منهم، ولكنها لم تحدد التهم الموجهة لكل منهم.

وتحقق العملية التي أطلق عليها اسم "ليكس" في تهم تتعلق بالفساد وتلقي مزايا دون وجه حق وغسيل أموال واستغلال نفوذ وتهرب من الضرائب ،ويبرز من بين المتهمين أيضاً قاضيان لم يتم الكشف عن اسميهما بصورة رسمية، إلا أن الصحافة البرتغالية قالت إنهما روي رانجيل، الذي كان مرشحاً لرئاسة بنفيكا عام 2012، وزوجته فاتيما غالانتي.

ومن بين المدانين الخمسة محاميان وموظف في وزارة العدل.