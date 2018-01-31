الرئيس الفرنسي يحل بتونس

حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية اليوم الإربعاء 31 جانفي 2018، بتونس، في زيارة دولة تستغرق يومين بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وكان رئيس الجمهورية في إستقبال الرئيس الفرنسي وحرمه بريجيت ماكرون بالمطار الرئاسي بالعوينة.

ويرافق الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة، وفد رفيع المستوى يضمّ عددا من الوزراء والبرلمانيين والجامعيين ورجال الاعلام، وممثلين لعدد من كبرى المجموعات الاقتصادية الفرنسية، وثلة من الشخصيات الثقافية والفنيّة.

وحضر موكب إستقبال ماكرون وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، ورئيس البعثة الأوروبية بتونس باتريس برغميني، والسفير الفرنسي بتونس.