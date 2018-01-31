الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية القبض على قائد سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم وتطبيق النظام بحقه. وأوضح المرور في بيان له اليوم الأربعاء نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " أنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يترك مقود السيارة، وهي تسير بسرعة 120 كلم، وينتقل للمقاعد الخلفية ويترك الراكب يمسك بالمقود، ويوثق ذلك وينشره على حسابه الشخصي، ونظرا لخطورة ذلك الفعل على مستخدمي الطرق"... وأضاف "تمكنت إدارة المرور بمنطقة الرياض من التعرف على قائد المركبة وضبطه وإحالته للهيئة المرورية، حيث اتضح أن لديه مخالفات مؤثرة على السلامة العامة، وصدر بحقه عقوبات تمثلت في إيقافه لمدة شهر، وحجز المركبة نفس المدة مع تحرير جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها أثناء التصوير".
أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية القبض على قائد سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم وتطبيق النظام بحقه. وأوضح المرور في بيان له اليوم الأربعاء نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " أنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يترك مقود السيارة، وهي تسير بسرعة 120 كلم، وينتقل للمقاعد الخلفية ويترك الراكب يمسك بالمقود، ويوثق ذلك وينشره على حسابه الشخصي، ونظرا لخطورة ذلك الفعل على مستخدمي الطرق"... وأضاف "تمكنت إدارة المرور بمنطقة الرياض من التعرف على قائد المركبة وضبطه وإحالته للهيئة المرورية، حيث اتضح أن لديه مخالفات مؤثرة على السلامة العامة، وصدر بحقه عقوبات تمثلت في إيقافه لمدة شهر، وحجز المركبة نفس المدة مع تحرير جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها أثناء التصوير".
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
-
14:58سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018