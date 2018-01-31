الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية القبض على قائد سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم وتطبيق النظام بحقه. وأوضح المرور في بيان له اليوم الأربعاء نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " أنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يترك مقود السيارة، وهي تسير بسرعة 120 كلم، وينتقل للمقاعد الخلفية ويترك الراكب يمسك بالمقود، ويوثق ذلك وينشره على حسابه الشخصي، ونظرا لخطورة ذلك الفعل على مستخدمي الطرق"... وأضاف "تمكنت إدارة المرور بمنطقة الرياض من التعرف على قائد المركبة وضبطه وإحالته للهيئة المرورية، حيث اتضح أن لديه مخالفات مؤثرة على السلامة العامة، وصدر بحقه عقوبات تمثلت في إيقافه لمدة شهر، وحجز المركبة نفس المدة مع تحرير جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها أثناء التصوير".