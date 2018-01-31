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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
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الأولى
وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018 | 17:38

قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، في كل معتمدية مع تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بهذه الشركة واثار الاعلان عنها موجة احتجاجات بولاية قفصة.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارات الطاقة والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات ستقوم بدارسة التشكيات المرفوعة اليها، وفق ما اكدته الوزارة في بلاغ لها.

وقررت، بخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة، إنجاز برنامج إنتدابات جديدة في حدود 1006 عون منها 579 عون عن طريق استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة (125عونا بعنوان المتبقي من الإنتدابات الجارية و454 عونا إنتدابات إستباقية) و427 عون بالمجمع الكيميائي التونسي.

وتندرج هذه القرارات في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إزالة كل أسباب الإحتقان الإجتماعي بالحوض المنجمي على خلفية ما راج بخصوص مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، وعلى إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء مع ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب بولاية قفصة.

كما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة إنتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.

وتعتزم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في القريب العاجل عقد ندوة تضم جميع المتدخلين لتفعيل شركات البيئة والغراسة البستنة بما يسمح بفتح آفاق جديدة، وفق ذات البلاغ.

ويشار الى ان عددا من مناطق ولاية قفصة (المظيلة والمتلوي ومدينة قفصة وام العرايس..) شهدت تحركات احتجاجية تمثلت في تنظيم مسيرات واغلاق عدد من الطرقات واحراق العجلات المطاطية، احتجاجا على نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة اعتبرها المحتجون "أنها تفتقر للشفافية" وللمطالبة بالتنمية والتشغيل.

وات
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الأولى
وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018 | 17:38

قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، في كل معتمدية مع تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بهذه الشركة واثار الاعلان عنها موجة احتجاجات بولاية قفصة.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارات الطاقة والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات ستقوم بدارسة التشكيات المرفوعة اليها، وفق ما اكدته الوزارة في بلاغ لها.

وقررت، بخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة، إنجاز برنامج إنتدابات جديدة في حدود 1006 عون منها 579 عون عن طريق استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة (125عونا بعنوان المتبقي من الإنتدابات الجارية و454 عونا إنتدابات إستباقية) و427 عون بالمجمع الكيميائي التونسي.

وتندرج هذه القرارات في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إزالة كل أسباب الإحتقان الإجتماعي بالحوض المنجمي على خلفية ما راج بخصوص مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، وعلى إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء مع ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب بولاية قفصة.

كما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة إنتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.

وتعتزم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في القريب العاجل عقد ندوة تضم جميع المتدخلين لتفعيل شركات البيئة والغراسة البستنة بما يسمح بفتح آفاق جديدة، وفق ذات البلاغ.

ويشار الى ان عددا من مناطق ولاية قفصة (المظيلة والمتلوي ومدينة قفصة وام العرايس..) شهدت تحركات احتجاجية تمثلت في تنظيم مسيرات واغلاق عدد من الطرقات واحراق العجلات المطاطية، احتجاجا على نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة اعتبرها المحتجون "أنها تفتقر للشفافية" وللمطالبة بالتنمية والتشغيل.

وات
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