وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي

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قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، في كل معتمدية مع تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بهذه الشركة واثار الاعلان عنها موجة احتجاجات بولاية قفصة.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارات الطاقة والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات ستقوم بدارسة التشكيات المرفوعة اليها، وفق ما اكدته الوزارة في بلاغ لها.
وقررت، بخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة، إنجاز برنامج إنتدابات جديدة في حدود 1006 عون منها 579 عون عن طريق استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة (125عونا بعنوان المتبقي من الإنتدابات الجارية و454 عونا إنتدابات إستباقية) و427 عون بالمجمع الكيميائي التونسي.
وتندرج هذه القرارات في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إزالة كل أسباب الإحتقان الإجتماعي بالحوض المنجمي على خلفية ما راج بخصوص مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، وعلى إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء مع ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب بولاية قفصة.
كما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة إنتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
وتعتزم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في القريب العاجل عقد ندوة تضم جميع المتدخلين لتفعيل شركات البيئة والغراسة البستنة بما يسمح بفتح آفاق جديدة، وفق ذات البلاغ.
ويشار الى ان عددا من مناطق ولاية قفصة (المظيلة والمتلوي ومدينة قفصة وام العرايس..) شهدت تحركات احتجاجية تمثلت في تنظيم مسيرات واغلاق عدد من الطرقات واحراق العجلات المطاطية، احتجاجا على نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة اعتبرها المحتجون "أنها تفتقر للشفافية" وللمطالبة بالتنمية والتشغيل.
قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، في كل معتمدية مع تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بهذه الشركة واثار الاعلان عنها موجة احتجاجات بولاية قفصة.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارات الطاقة والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات ستقوم بدارسة التشكيات المرفوعة اليها، وفق ما اكدته الوزارة في بلاغ لها.
وقررت، بخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة، إنجاز برنامج إنتدابات جديدة في حدود 1006 عون منها 579 عون عن طريق استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة (125عونا بعنوان المتبقي من الإنتدابات الجارية و454 عونا إنتدابات إستباقية) و427 عون بالمجمع الكيميائي التونسي.
وتندرج هذه القرارات في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إزالة كل أسباب الإحتقان الإجتماعي بالحوض المنجمي على خلفية ما راج بخصوص مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، وعلى إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء مع ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب بولاية قفصة.
كما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة إنتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
وتعتزم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في القريب العاجل عقد ندوة تضم جميع المتدخلين لتفعيل شركات البيئة والغراسة البستنة بما يسمح بفتح آفاق جديدة، وفق ذات البلاغ.
ويشار الى ان عددا من مناطق ولاية قفصة (المظيلة والمتلوي ومدينة قفصة وام العرايس..) شهدت تحركات احتجاجية تمثلت في تنظيم مسيرات واغلاق عدد من الطرقات واحراق العجلات المطاطية، احتجاجا على نتائج القسط الرابع لمناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة اعتبرها المحتجون "أنها تفتقر للشفافية" وللمطالبة بالتنمية والتشغيل.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018