الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
الأولى
الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018 | 17:17

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم الاربعاء:

في رادس النادي الافريقي 3 تيجاني بلعيد د5 وبلال الخفيفي د12 وصابر خليفة د34 شبيبة القيروان 0

في صفاقس النادي الصفاقسي 0 الملعب القابسي 0

في بنقردان اتحاد بنقردان 2 لسعد الجزيري د44 ض ج / بتريك لوالواي 79 نجم المتلوي 1 برهان حكيمي د38

 في بنزرت النادي البنزرتي 2 صديق الماجري د45 زائد 1 / حسام حباسي د58 اولمبيك مدنين 1 لمين تراوري د65 ض ج

في قابس مستقبل قابس 1 عبد العزيز قشي 82 ض ج الترجي الرياضي 1 هيثم الجويني د 57

ملعب سوسة / تجري حاليا النجم الساحلي 3 حمزة لحمر د2 ض ج/ غازي عبد الرزاق د29/ امين الشرميطي د36 ترجي جرجيس 1 شهاب الجبالي د59

ملعب المنستير / تجري حاليا الاتحاد المنستيري 0 الملعب التونسي 0

تقرؤون أيضا
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...
المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المزيد >>
الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (هايكا)، إيقاف برنامج "بلا قناع" الذي تبثه القناة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018 | 17:17

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم الاربعاء:

في رادس النادي الافريقي 3 تيجاني بلعيد د5 وبلال الخفيفي د12 وصابر خليفة د34 شبيبة القيروان 0

في صفاقس النادي الصفاقسي 0 الملعب القابسي 0

في بنقردان اتحاد بنقردان 2 لسعد الجزيري د44 ض ج / بتريك لوالواي 79 نجم المتلوي 1 برهان حكيمي د38

 في بنزرت النادي البنزرتي 2 صديق الماجري د45 زائد 1 / حسام حباسي د58 اولمبيك مدنين 1 لمين تراوري د65 ض ج

في قابس مستقبل قابس 1 عبد العزيز قشي 82 ض ج الترجي الرياضي 1 هيثم الجويني د 57

ملعب سوسة / تجري حاليا النجم الساحلي 3 حمزة لحمر د2 ض ج/ غازي عبد الرزاق د29/ امين الشرميطي د36 ترجي جرجيس 1 شهاب الجبالي د59

ملعب المنستير / تجري حاليا الاتحاد المنستيري 0 الملعب التونسي 0

تقرؤون أيضا
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...
المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المزيد >>
الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (هايكا)، إيقاف برنامج "بلا قناع" الذي تبثه القناة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
﻿