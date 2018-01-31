الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17

-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
-
14:58سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018
في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم الاربعاء:
في رادس النادي الافريقي 3 تيجاني بلعيد د5 وبلال الخفيفي د12 وصابر خليفة د34 شبيبة القيروان 0
في صفاقس النادي الصفاقسي 0 الملعب القابسي 0
في بنقردان اتحاد بنقردان 2 لسعد الجزيري د44 ض ج / بتريك لوالواي 79 نجم المتلوي 1 برهان حكيمي د38
في بنزرت النادي البنزرتي 2 صديق الماجري د45 زائد 1 / حسام حباسي د58 اولمبيك مدنين 1 لمين تراوري د65 ض ج
في قابس مستقبل قابس 1 عبد العزيز قشي 82 ض ج الترجي الرياضي 1 هيثم الجويني د 57
ملعب سوسة / تجري حاليا النجم الساحلي 3 حمزة لحمر د2 ض ج/ غازي عبد الرزاق د29/ امين الشرميطي د36 ترجي جرجيس 1 شهاب الجبالي د59
ملعب المنستير / تجري حاليا الاتحاد المنستيري 0 الملعب التونسي 0
في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم الاربعاء:
في رادس النادي الافريقي 3 تيجاني بلعيد د5 وبلال الخفيفي د12 وصابر خليفة د34 شبيبة القيروان 0
في صفاقس النادي الصفاقسي 0 الملعب القابسي 0
في بنقردان اتحاد بنقردان 2 لسعد الجزيري د44 ض ج / بتريك لوالواي 79 نجم المتلوي 1 برهان حكيمي د38
في بنزرت النادي البنزرتي 2 صديق الماجري د45 زائد 1 / حسام حباسي د58 اولمبيك مدنين 1 لمين تراوري د65 ض ج
في قابس مستقبل قابس 1 عبد العزيز قشي 82 ض ج الترجي الرياضي 1 هيثم الجويني د 57
ملعب سوسة / تجري حاليا النجم الساحلي 3 حمزة لحمر د2 ض ج/ غازي عبد الرزاق د29/ امين الشرميطي د36 ترجي جرجيس 1 شهاب الجبالي د59
ملعب المنستير / تجري حاليا الاتحاد المنستيري 0 الملعب التونسي 0
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
-
14:58سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018