اليوم.. الصحافة التونسية في غضب

ينفّذ الصحفيون التونسيون اليوم الجمعة 02 فيفري 2018 يوم غضب في مختلف جهات الجمهورية بدعوة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على اثر اجتماع له الأربعاء الماضي خصّص لتدارس وضع حرية الصحافة في البلاد وخاصة في ظل الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب.

ويتمّ خلال اليوم حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان "الصحافة التونسية في غضب".

كما قرر المكتب التنفيذي مواصلة مشاوراته مع شركائه في المهنة لبحث مختلف الأشكال الاحتجاجية القادمة بما فيها الاضراب العام وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق على حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على الصحفيين.