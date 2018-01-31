"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثر اجتماع له اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، خصّص لتدارس وضع حرية الصحافة في البلاد وخاصة في ظل الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب، دعا الزميلات والزملاء الصحفيين في مختلف جهات الجمهورية إلى تنظيم يوم غضب يوم الجمعة 02 فيفري 2018 يتم خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان "الصحافة التونسية في غضب".

كما قرر المكتب التنفيذي مواصلة مشاوراته مع شركائه في المهنة لبحث مختلف الأشكال الاحتجاجية القادمة بما فيها الاضراب العام وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق على حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على الصحفيين.