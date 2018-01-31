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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
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الأولى
"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018 | 17:07

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثر اجتماع له اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، خصّص لتدارس وضع حرية الصحافة في البلاد وخاصة في ظل الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب، دعا الزميلات والزملاء الصحفيين في مختلف جهات الجمهورية إلى تنظيم يوم غضب يوم الجمعة 02 فيفري 2018 يتم خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان "الصحافة التونسية في غضب".

كما قرر المكتب التنفيذي مواصلة مشاوراته مع شركائه في المهنة لبحث مختلف الأشكال الاحتجاجية القادمة بما فيها الاضراب العام وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق على حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على الصحفيين. 

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الأولى
"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018 | 17:07

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثر اجتماع له اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، خصّص لتدارس وضع حرية الصحافة في البلاد وخاصة في ظل الحملة التي تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب، دعا الزميلات والزملاء الصحفيين في مختلف جهات الجمهورية إلى تنظيم يوم غضب يوم الجمعة 02 فيفري 2018 يتم خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان "الصحافة التونسية في غضب".

كما قرر المكتب التنفيذي مواصلة مشاوراته مع شركائه في المهنة لبحث مختلف الأشكال الاحتجاجية القادمة بما فيها الاضراب العام وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق على حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على الصحفيين. 

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الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
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أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
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بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018 السّاعة 19:42
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (هايكا)، إيقاف برنامج "بلا قناع" الذي تبثه القناة...
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من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
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