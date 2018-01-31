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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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الأولى
بلاغ ضياع
31 جانفي 2018 | 16:55

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن فتاة غادر منزل عائلتها إلى وجهة غير معلومة تدعى " ألفة بنت النخلي بن ابراهيم روافي"، تونسية مولودة في 14 أوت 2003، قاطنة 11 نهج حسن حسني عبد الوهاب قرطاج بيرسا تونس.

ودعت من كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

أو يتقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس. العاصمة

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بلاغ ضياع
31 جانفي 2018 | 16:55

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن فتاة غادر منزل عائلتها إلى وجهة غير معلومة تدعى " ألفة بنت النخلي بن ابراهيم روافي"، تونسية مولودة في 14 أوت 2003، قاطنة 11 نهج حسن حسني عبد الوهاب قرطاج بيرسا تونس.

ودعت من كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

أو يتقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس. العاصمة

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الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
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31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
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