قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية من إيقاف شخص محل تفتيش لدى العدالة وصادرة في حقه عدة مناشير تفتيش بتهمة السرقة.

وحسب ما أكده مصدر مطلع لـ "الشروق اون لاين" فقد تم حجز مجموعة من المعدات على اثر مداهمة منزل المتهم حيث تم العثور على 14 هاتف جوال و9 أجهزة "تابلات" قام بسرقتها من احد محلات بيع الهواتف الجوالة الكائنة بالجهة.

وبعد مراجعة النيابة العمومية بقرمبالية تم حجز المسروق وإرجاعه إلى صاحبه و فتح تحقيق في الموضوع.