وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة

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تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن تحيينا جديدا صادرا عن البنك المركزي التونسي بتاريخ أمس الثلاثاء 30 جانفي 2018أكد تواصل انهيار احتياطي العملة الصعبة حيث جاء في التحيين المذكور أن هذا الاحتياطي لم يعد يغطي سوى 87 يوما من التوريد بعد أن نزل قبل لأقل من أسبوعين الى حدود 89 يوما وهو ما يثبت تواصل الانهيار بسب عدم تمكن الحكومة من كبح جماح التوريد العشوائي سيما من تركيا والصين علما وأن الدولة لم تعرف مثل هذا الانهيار منذ سنة 2003 كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تعتبر الوصول الى معدل 90 يوما فقط من التوريد هو علامة خطر.
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن تحيينا جديدا صادرا عن البنك المركزي التونسي بتاريخ أمس الثلاثاء 30 جانفي 2018أكد تواصل انهيار احتياطي العملة الصعبة حيث جاء في التحيين المذكور أن هذا الاحتياطي لم يعد يغطي سوى 87 يوما من التوريد بعد أن نزل قبل لأقل من أسبوعين الى حدود 89 يوما وهو ما يثبت تواصل الانهيار بسب عدم تمكن الحكومة من كبح جماح التوريد العشوائي سيما من تركيا والصين علما وأن الدولة لم تعرف مثل هذا الانهيار منذ سنة 2003 كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تعتبر الوصول الى معدل 90 يوما فقط من التوريد هو علامة خطر.
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
-
14:58سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018