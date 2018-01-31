وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن تحيينا جديدا صادرا عن البنك المركزي التونسي بتاريخ أمس الثلاثاء 30 جانفي 2018أكد تواصل انهيار احتياطي العملة الصعبة حيث جاء في التحيين المذكور أن هذا الاحتياطي لم يعد يغطي سوى 87 يوما من التوريد بعد أن نزل قبل لأقل من أسبوعين الى حدود 89 يوما وهو ما يثبت تواصل الانهيار بسب عدم تمكن الحكومة من كبح جماح التوريد العشوائي سيما من تركيا والصين علما وأن الدولة لم تعرف مثل هذا الانهيار منذ سنة 2003 كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تعتبر الوصول الى معدل 90 يوما فقط من التوريد هو علامة خطر.