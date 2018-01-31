كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية

تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: أكدت لاعبة الدائرة للنادي الافريقي والمنتخب الوطني منى الزليزي انها تستعد للسفر اليوم الى رومانيا لخوض تجربة احتراف في البطولة الرومانية حيث امضت عقدا مدته عام ونصف مع فريق " Slobozia " المنتمي للدرجة الاولى الرومانية ويحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد 14 جولة. والكيد ان الزليزي التي قامت بفسخ عقدها مع الافريقي وتنازلت عن مستحقاته، ستجد امامها فرصة لتطوير مستواها في بطولة قوية ومعروفة ضمن البطولات الاوروبية.