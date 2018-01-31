متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس

-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
اعلن متعهد الرحلات الصيني "سيتياس" بعد لقاءه بسلمى اللومي الرقيق ببيكين عن تنظيم أول رحلة سياحية من الصين الى تونس يوم 24 فيفري القادم وسيكون على متن هذه الرحلة اكثر من 160 سائحا في بادرة اولى لم تشهدها السياحة التونسية منذ 2011.
وللاشارة في ان سعر الرحلة للشخص الواحد يترواح بين 7 الف دينار الي 12 الف دينار يعني بمعدل الف دينار لليلة الواحدة .
هذا وقد اجرت وزيرة السياحة زيارة عمل ايام 29 و 30 جانفي للصين التقت فها بوزير السياحة الصيني وعدة شخصيات مؤثرة في مجال السياحة كمتعهدي الرحلات .
وقد اكدت الوزيرة في تصريحها للتلفزة الوطنية عن اهمية السوق الصينية للوجهة التونسية وشددت ان هذه الزيارة تندرج في أطار تنويع الاسواق السياحية ومزيد العمل على استقطاب عدد كبير من السياح الصينين لتونس حيث شهدت سنة 2017 تضاعف عدد السياح الصنين ليصل ل20 الف سائح .
اعلن متعهد الرحلات الصيني "سيتياس" بعد لقاءه بسلمى اللومي الرقيق ببيكين عن تنظيم أول رحلة سياحية من الصين الى تونس يوم 24 فيفري القادم وسيكون على متن هذه الرحلة اكثر من 160 سائحا في بادرة اولى لم تشهدها السياحة التونسية منذ 2011.
وللاشارة في ان سعر الرحلة للشخص الواحد يترواح بين 7 الف دينار الي 12 الف دينار يعني بمعدل الف دينار لليلة الواحدة .
هذا وقد اجرت وزيرة السياحة زيارة عمل ايام 29 و 30 جانفي للصين التقت فها بوزير السياحة الصيني وعدة شخصيات مؤثرة في مجال السياحة كمتعهدي الرحلات .
وقد اكدت الوزيرة في تصريحها للتلفزة الوطنية عن اهمية السوق الصينية للوجهة التونسية وشددت ان هذه الزيارة تندرج في أطار تنويع الاسواق السياحية ومزيد العمل على استقطاب عدد كبير من السياح الصينين لتونس حيث شهدت سنة 2017 تضاعف عدد السياح الصنين ليصل ل20 الف سائح .
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018