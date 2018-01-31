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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
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الوطنية
متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018 | 15:38

اعلن متعهد الرحلات الصيني "سيتياس" بعد لقاءه بسلمى اللومي الرقيق ببيكين عن تنظيم أول رحلة سياحية من الصين الى تونس يوم 24 فيفري القادم وسيكون على متن هذه الرحلة اكثر من 160 سائحا في بادرة اولى لم تشهدها السياحة التونسية منذ 2011.

وللاشارة في ان سعر الرحلة للشخص الواحد يترواح بين 7 الف دينار الي 12 الف دينار يعني بمعدل الف دينار لليلة الواحدة .

هذا وقد اجرت وزيرة السياحة زيارة عمل ايام 29 و 30 جانفي للصين التقت فها بوزير السياحة الصيني وعدة شخصيات مؤثرة في مجال السياحة كمتعهدي الرحلات .

وقد اكدت الوزيرة في تصريحها للتلفزة الوطنية عن اهمية السوق الصينية للوجهة التونسية وشددت ان هذه الزيارة تندرج في أطار تنويع الاسواق السياحية ومزيد العمل على استقطاب عدد كبير من السياح الصينين لتونس حيث شهدت سنة 2017 تضاعف عدد السياح الصنين ليصل ل20 الف سائح .

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متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018 | 15:38

اعلن متعهد الرحلات الصيني "سيتياس" بعد لقاءه بسلمى اللومي الرقيق ببيكين عن تنظيم أول رحلة سياحية من الصين الى تونس يوم 24 فيفري القادم وسيكون على متن هذه الرحلة اكثر من 160 سائحا في بادرة اولى لم تشهدها السياحة التونسية منذ 2011.

وللاشارة في ان سعر الرحلة للشخص الواحد يترواح بين 7 الف دينار الي 12 الف دينار يعني بمعدل الف دينار لليلة الواحدة .

هذا وقد اجرت وزيرة السياحة زيارة عمل ايام 29 و 30 جانفي للصين التقت فها بوزير السياحة الصيني وعدة شخصيات مؤثرة في مجال السياحة كمتعهدي الرحلات .

وقد اكدت الوزيرة في تصريحها للتلفزة الوطنية عن اهمية السوق الصينية للوجهة التونسية وشددت ان هذه الزيارة تندرج في أطار تنويع الاسواق السياحية ومزيد العمل على استقطاب عدد كبير من السياح الصينين لتونس حيث شهدت سنة 2017 تضاعف عدد السياح الصنين ليصل ل20 الف سائح .

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