شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم

تحول بائع فول في باجة إلى نجم ، بعدما شاهده مئات الآلاف من الأشخاص في مقطع فيديو تداوله النشطاء بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يرقص ويغني بسعادة كبيرة، أثناء ممارسته عمله اليومي البسيط.

وأظهر مقطع الفيديو، البائع وهو يرقص على أنغام موسيقى شعبية تونسية، ويغني فرحا بجوار عربة الفول الصغيرة، مصدر رزقه، وسط مدينة نفزة بباجة ، وذلك في محاولة منه لجذب الزبائن.

وحصد بائع الفول الإعجاب والثناء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.