سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية

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قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام مفتوح بمقر معتمدية سيدي عيش كما دخل 3معتصمين في إضراب جوع على خلفية المطالبة بالتشغيل وقد اكد السيد وائل علي الساسي أحد المعتصمين وصاحب شهادة عليا ان هذا التحرك جاء بعد ان مل شباب الجهة الوعود الزائفة بخصوص توفير مواطن شغل مشيرا إلى أن المعتصمين حالتهم الاجتماعية مزرية ومنهم من بعيش في مأساة أمام انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم وأضاف الساسي ان الشباب استبشر بأحداث بلدية ودار شباب من انتداب عدد منهم صلب هذين المرفقين لكن العكس هو الذي حصل ولم يتم انتداب ولا أحد من سيدي عيش كما أكد أن المعتصمين يطالبون بفتح قنوات الحوار مع السلط الجهوية والحكومة أيضا لإيجاد حلول جذرية نهائية المعضلة البطالبة بالمنطقة مضيفا انهم يرقصون الحلول الهشة.
قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام مفتوح بمقر معتمدية سيدي عيش كما دخل 3معتصمين في إضراب جوع على خلفية المطالبة بالتشغيل وقد اكد السيد وائل علي الساسي أحد المعتصمين وصاحب شهادة عليا ان هذا التحرك جاء بعد ان مل شباب الجهة الوعود الزائفة بخصوص توفير مواطن شغل مشيرا إلى أن المعتصمين حالتهم الاجتماعية مزرية ومنهم من بعيش في مأساة أمام انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم وأضاف الساسي ان الشباب استبشر بأحداث بلدية ودار شباب من انتداب عدد منهم صلب هذين المرفقين لكن العكس هو الذي حصل ولم يتم انتداب ولا أحد من سيدي عيش كما أكد أن المعتصمين يطالبون بفتح قنوات الحوار مع السلط الجهوية والحكومة أيضا لإيجاد حلول جذرية نهائية المعضلة البطالبة بالمنطقة مضيفا انهم يرقصون الحلول الهشة.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018