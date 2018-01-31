الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
الأولى
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018 | 14:58

قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام مفتوح بمقر معتمدية سيدي عيش كما دخل 3معتصمين في إضراب جوع على خلفية المطالبة بالتشغيل وقد اكد السيد وائل علي الساسي أحد المعتصمين وصاحب شهادة عليا ان هذا التحرك جاء بعد ان مل شباب الجهة الوعود الزائفة بخصوص توفير مواطن شغل مشيرا إلى أن المعتصمين حالتهم الاجتماعية مزرية ومنهم من بعيش في مأساة أمام انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم وأضاف الساسي ان الشباب استبشر بأحداث بلدية ودار شباب من انتداب عدد منهم صلب هذين المرفقين لكن العكس هو الذي حصل ولم يتم انتداب ولا أحد من سيدي عيش كما أكد أن المعتصمين يطالبون بفتح قنوات الحوار مع السلط الجهوية والحكومة أيضا لإيجاد حلول جذرية نهائية المعضلة البطالبة بالمنطقة مضيفا انهم يرقصون الحلول الهشة. 

تقرؤون أيضا
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...
المزيد >>
توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018 السّاعة 20:17
انتظم مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي ،مراسم توقيع الاتفاقيات المشتركة بين تونس وفرنسا والندوة الصحفية...
المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018 | 14:58

قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام مفتوح بمقر معتمدية سيدي عيش كما دخل 3معتصمين في إضراب جوع على خلفية المطالبة بالتشغيل وقد اكد السيد وائل علي الساسي أحد المعتصمين وصاحب شهادة عليا ان هذا التحرك جاء بعد ان مل شباب الجهة الوعود الزائفة بخصوص توفير مواطن شغل مشيرا إلى أن المعتصمين حالتهم الاجتماعية مزرية ومنهم من بعيش في مأساة أمام انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم وأضاف الساسي ان الشباب استبشر بأحداث بلدية ودار شباب من انتداب عدد منهم صلب هذين المرفقين لكن العكس هو الذي حصل ولم يتم انتداب ولا أحد من سيدي عيش كما أكد أن المعتصمين يطالبون بفتح قنوات الحوار مع السلط الجهوية والحكومة أيضا لإيجاد حلول جذرية نهائية المعضلة البطالبة بالمنطقة مضيفا انهم يرقصون الحلول الهشة. 

تقرؤون أيضا
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...
المزيد >>
توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018 السّاعة 20:17
انتظم مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي ،مراسم توقيع الاتفاقيات المشتركة بين تونس وفرنسا والندوة الصحفية...
المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...
المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
﻿