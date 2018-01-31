سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية

قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام مفتوح بمقر معتمدية سيدي عيش كما دخل 3معتصمين في إضراب جوع على خلفية المطالبة بالتشغيل وقد اكد السيد وائل علي الساسي أحد المعتصمين وصاحب شهادة عليا ان هذا التحرك جاء بعد ان مل شباب الجهة الوعود الزائفة بخصوص توفير مواطن شغل مشيرا إلى أن المعتصمين حالتهم الاجتماعية مزرية ومنهم من بعيش في مأساة أمام انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم وأضاف الساسي ان الشباب استبشر بأحداث بلدية ودار شباب من انتداب عدد منهم صلب هذين المرفقين لكن العكس هو الذي حصل ولم يتم انتداب ولا أحد من سيدي عيش كما أكد أن المعتصمين يطالبون بفتح قنوات الحوار مع السلط الجهوية والحكومة أيضا لإيجاد حلول جذرية نهائية المعضلة البطالبة بالمنطقة مضيفا انهم يرقصون الحلول الهشة.