المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات

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الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات الدورة السابعة عشر للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية.
وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة "soirée d'art" بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات لمجموعة "ليالينا" بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.
ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان "المبدعات ورسوم الحياة" أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان "بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة..." يليه عرض قياسي بعنوان "La Rupture" لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة "شهادات وتجارب" للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.
ويتواصل نشاط مسابقة "المبدعات ورسوم الحياة" وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان "لونيس" بقيادة الفنانة نرجس ساسي يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات الدورة السابعة عشر للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية.
وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة "soirée d'art" بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات لمجموعة "ليالينا" بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.
ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان "المبدعات ورسوم الحياة" أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان "بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة..." يليه عرض قياسي بعنوان "La Rupture" لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة "شهادات وتجارب" للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.
ويتواصل نشاط مسابقة "المبدعات ورسوم الحياة" وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان "لونيس" بقيادة الفنانة نرجس ساسي يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
-
14:58سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018