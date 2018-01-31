الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
شروق الجهات
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
31 جانفي 2018 | 14:44

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات الدورة السابعة عشر للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية.

وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة "soirée d'art" بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات  لمجموعة "ليالينا" بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.                         

 ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان "المبدعات ورسوم الحياة" أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان "بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة..." يليه عرض قياسي بعنوان "La Rupture" لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة "شهادات وتجارب" للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ   قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.

ويتواصل نشاط مسابقة "المبدعات ورسوم الحياة" وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان "لونيس" بقيادة الفنانة نرجس ساسي  يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية  وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.

تقرؤون أيضا
وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018 السّاعة 17:38
قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ...
المزيد >>
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018 السّاعة 14:58
قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام...
المزيد >>
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
31 جانفي 2018 السّاعة 14:44
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات...
المزيد >>
سيدي عيش: سقوط تلميذة من شاحنة لنقل عاملات فلاحة
31 جانفي 2018 السّاعة 14:16
مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: شهدت المنطقة السقوية بمعتمدية سيدي عيش عشية أمس حادث مرور اليم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
31 جانفي 2018 | 14:44

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات الدورة السابعة عشر للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية.

وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة "soirée d'art" بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات  لمجموعة "ليالينا" بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.                         

 ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان "المبدعات ورسوم الحياة" أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان "بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة..." يليه عرض قياسي بعنوان "La Rupture" لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة "شهادات وتجارب" للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ   قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.

ويتواصل نشاط مسابقة "المبدعات ورسوم الحياة" وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان "لونيس" بقيادة الفنانة نرجس ساسي  يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية  وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.

تقرؤون أيضا
وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018 السّاعة 17:38
قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ...
المزيد >>
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018 السّاعة 14:58
قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام...
المزيد >>
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
31 جانفي 2018 السّاعة 14:44
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات...
المزيد >>
سيدي عيش: سقوط تلميذة من شاحنة لنقل عاملات فلاحة
31 جانفي 2018 السّاعة 14:16
مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: شهدت المنطقة السقوية بمعتمدية سيدي عيش عشية أمس حادث مرور اليم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
﻿