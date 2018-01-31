باريس.. توقيف طارق رمضان بتهم اغتصاب

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أعلنت مصادر قضائية فرنسية، هذا الأربعاء، أنه تم توقيف طارق رمضان، حفيد حسن البنا، بتهمة الاعتداء على امرأتين.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ذات المصادر القضائية أنه تم اعتقال طارق رمضان صباح اليوم الأربعاء، على خلفية تهم موجهة له بالاغتصاب.
يُذكر أن الناشطة النسائية هند العياري ومدعية أخرى قد تقدمتا في أكتوبر الماضي بشكوى ضد المفكر طارق رمضان بتهمة الاعتداء عليهما في 2009 و 2012.
وفي كتاب بعنوان اخترت أن أكون حرة، الذي صدر في نونبر 2006، وصفت عياري طارق رمضان، الذي اعتدى عليها وأعطته اسم الزبير، وروت كيف التقته في أحد فنادق باريس بعد أن ألقى محاضرة.
وأضافت على فيسبوك لأسباب متعلقة بالحياء لن أقدم تفاصيل حول ممارساته التي عانيت منها، ويكفي القول بأنه استفاد كثيراً من هشاشتي، قبل أن تضيف: تمردت بعد ذلك وصرخت في وجهه طالبة منه أن يتوقف فشتمني وصفعني وضربني.
وتابعت عياري على فيسبوك أؤكد اليوم أن الزبير ليس سوى طارق رمضان.
من جانبه، رد المفكر الإسلامي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها حملة منظمة للافتراء عليه، وتشويه سمعته لدى الناس."
أعلنت مصادر قضائية فرنسية، هذا الأربعاء، أنه تم توقيف طارق رمضان، حفيد حسن البنا، بتهمة الاعتداء على امرأتين.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ذات المصادر القضائية أنه تم اعتقال طارق رمضان صباح اليوم الأربعاء، على خلفية تهم موجهة له بالاغتصاب.
يُذكر أن الناشطة النسائية هند العياري ومدعية أخرى قد تقدمتا في أكتوبر الماضي بشكوى ضد المفكر طارق رمضان بتهمة الاعتداء عليهما في 2009 و 2012.
وفي كتاب بعنوان اخترت أن أكون حرة، الذي صدر في نونبر 2006، وصفت عياري طارق رمضان، الذي اعتدى عليها وأعطته اسم الزبير، وروت كيف التقته في أحد فنادق باريس بعد أن ألقى محاضرة.
وأضافت على فيسبوك لأسباب متعلقة بالحياء لن أقدم تفاصيل حول ممارساته التي عانيت منها، ويكفي القول بأنه استفاد كثيراً من هشاشتي، قبل أن تضيف: تمردت بعد ذلك وصرخت في وجهه طالبة منه أن يتوقف فشتمني وصفعني وضربني.
وتابعت عياري على فيسبوك أؤكد اليوم أن الزبير ليس سوى طارق رمضان.
من جانبه، رد المفكر الإسلامي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها حملة منظمة للافتراء عليه، وتشويه سمعته لدى الناس."
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018